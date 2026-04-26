Preparado para la gloria

Su primer gran éxito llegó en octubre de 2023, cuando se proclamó campeón del mundo de medio maratón en Riga (Letonia) y, al año siguiente, se consolidó en esta distancia al ganar en Praga y Copenhage.



El atleta nacido en la remota aldea de Cheukta, en el oeste de Kenia, decidió a finales de 2024 saltar a los 42,19 kilómetros.



El 1 de diciembre fue su puesta de largo en Valencia y sumó su primera victoria con 2:02:05, la mejor marca mundial de 2024, en un aviso de lo que vendría por delante.



Fue el segundo estreno más rápido en la historia en maratón, con doce segundos más de la marca de Kiptum, también en la capital valenciana en 2022.



A su victoria unió el gesto de solidarizarse con las víctimas de la tragedia ocurrida un mes antes por las riadas en la Comunidad Valenciana, en las que murieron 238 personas, al celebrar el triunfo con una bandera de Kenia combinada con la senyera.



En 2025, asombró la mundo al vencer en Londres (2:02:27), hace un año, y en Berlín (2:02:16), en septiembre, un doblete que le valió el premio a Mejor Atleta del Mundo Fuera del Estadio concedido por la federación internacional.



A la carrera de la capital alemana llegó después de someterse a más de una veintena de controles antidopaje sorpresa, de sangre y orina, en los dos meses previos para despejar cualquier duda sobre su rendimiento a la vista de los numerosos fondistas keniatas suspendidos por consumir sustancias prohibidas.



“El dopaje es un problema grave en mi país. Para combatirlo, debemos visibilizarlo y abordarlo. Todos debemos combatir lo que se ha convertido en un cáncer para los atletas keniatas. Espero no solo servir de ejemplo para otros atletas, sino también para que la gente se esfuerce por abordar el problema. Pero primero quiero demostrar que estoy limpio cuando me presento en la línea de salida y que cualquier resultado que obtenga no se vea empañado por ser keniata”, afirmó Sawe.