Las selecciones de Colombia y Jordania cierran este domingo su preparación para el Mundial de 2026 en un amistoso que disputarán en la ciudad estadounidense de San Diego con la mirada puesta en el ajuste de detalles para su debut a mediados de mes.



Este será el segundo partido entre ambos equipos tras el disputado en 2014, en vísperas del Mundial de Brasil, en el que los colombianos se impusieron por 3-0 a los jordanos con goles de Fredy Guarín, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, quien posiblemente pesque minutos en el encuentro de este domingo.



Los cafeteros llegan al partido con un ambiente enrarecido por situaciones extradeportivas de la coyuntura electoral colombiana y tienen en este encuentro la oportunidad de dejar atrás el ruido que ha marcado su preparación para el campeonato.



"Contra Jordania es el partido previo a la Copa del Mundo y tenemos que asumir que si queremos llegar lejos como queremos, tenemos que mejorar por más de que vayamos partido a partido. Ni una derrota, ni una victoria marca el futuro", expresó el seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, en una conferencia de prensa.



Se prevé que a diferencia del partido en el que Colombia le ganó 3-1 a Costa Rica en Bogotá el lunes pasado, este domingo sí aparezcan en cancha todos los jugadores que posiblemente serán titulares en el debut mundialista ante Uzbekistán el próximo 17 de junio por la primera jornada del Grupo K, en el que también están Portugal y República Democrática del Congo.



Es posible que los aficionados puedan ver juntos a jugadores como el central Davinson Sánchez, el lateral Daniel Muñoz, el centrocampista Jefferson Lerma, el creativo James Rodríguez, el delantero Luis Suárez y el extremo Luis Díaz, la gran estrella del equipo.



Al frente está Jordania, que jugará su primer Mundial en el Grupo J con Argentina, Argelia y Austria.