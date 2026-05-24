Exparticipantes de La casa de los famosos sufrieron robo de película

Momentos de angustia vivieron Yuli Ruiz y Eidevin López, reconocidos por su participación en La Casa de los Famosos, luego de ser víctimas de un violento robo en Guatapé, Antioquia. Los influenciadores compartieron en redes sociales detalles del asalto que sufrieron recientemente, situación que generó preocupación y solidaridad entre sus seguidores.
Según relataron a través de historias de Instagram, los hechos ocurrieron mientras realizaban una sesión de fotos en una zona del municipio antioqueño. De acuerdo con sus testimonios, un grupo de delincuentes armados los interceptó y les robó varias de sus pertenencias.
“Me apuntaron con un revólver en la cabeza”
Yuli Ruiz publicó varios videos en los que narró los momentos de tensión que vivieron durante el atraco. En una de las grabaciones se observa a ambos movilizándose en motocicleta por una carretera oscura, mientras Eidevin López confirma que acababan de ser víctimas de robo.
Posteriormente, ya dentro de una camioneta, la antioqueña explicó cómo ocurrieron los hechos y aseguró que incluso escuchó un disparo durante el asalto.
“Yo sentí que me jalaron el buzo, dizque la cadena, y que me estrujaba. Y claro, al jalarme el buzo me arañó la nuca. Yo pensé que era molestando, pero no. Empezaron a decir: ‘El reloj’, mientras me apuntaban con el revólver en la cabeza. Ahí fue cuando hicieron el disparo. Tengo mucho miedo”, expresó la creadora de contenido.
Las declaraciones causaron impacto entre sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y preocupación por la creciente inseguridad en algunas zonas turísticas del país.
Recuperaron un celular destruido tras el robo
Entre los objetos hurtados se encontraban dispositivos móviles y accesorios personales. Aunque lograron recuperar el celular de Eidevin López, el equipo quedó completamente destruido tras el incidente.
Luego de lo ocurrido, el exparticipante del reality también se pronunció en la red social X, donde expresó su frustración no solo por el robo, sino por algunos comentarios que recibió en internet.
“Hoy siento rabia e impotencia. No solo por la inseguridad que vivimos, sino por quienes convierten el sufrimiento ajeno en motivo de burla. Nos hace falta más empatía y menos crueldad”, escribió.
El caso de Yuli Ruiz y Eidevin López volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en destinos turísticos altamente visitados como Guatapé, uno de los municipios más concurridos de Antioquia por turistas nacionales y extranjeros.