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Isabela Ladera dio la bienvenida a Koa, su segundo hijo

La creadora de contenido compartió una reflexión sobre su parto y la llegada del nuevo integrante de su familia.
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Créditos:
@isabella.ladera

Isabella Ladera y Hugo García viven uno de los momentos más especiales de su vida tras anunciar el nacimiento de Koa, su primer hijo juntos. La pareja compartió la noticia a través de redes sociales con una serie de fotografías cargadas de emoción, en las que mostraron los primeros instantes junto al bebé.

El deportista peruano fue quien publicó las imágenes del nacimiento y le dio la bienvenida a su hijo con un mensaje breve, pero muy emotivo: “Bienvenido al mundo, Koa. 11.07.26”. En las fotografías se ve a Isabella sosteniendo al recién nacido, mientras Hugo permanece a su lado acompañando el momento.

Para Isabella, este bebé representa la llegada de su segundo hijo. La creadora de contenido ya es mamá de Mía Antonella, de seis años, quien ahora asume un nuevo papel en la familia como hermana mayor.

Tras el nacimiento, Isabella también compartió una reflexión sobre la experiencia de parir y la fortaleza de su cuerpo. La también empresaria aseguró que este momento le recordó que la vida “siempre sabe el camino” y que el dolor puede transformarse en vida.

“Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”, escribió Isabella en sus redes sociales.

Con la llegada de Koa, Isabella Ladera y Hugo García comienzan una nueva etapa como familia, mientras sus seguidores celebran junto a ellos el nacimiento del pequeño.

Isabella Ladera
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