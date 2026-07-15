¿Se cae la idea del “voto fusil”? Esto dice la MOE



La Misión de Observación Electoral presentó un estudio sobre la relación entre actores armados ilegales y voto rural en la segunda vuelta presidencial de 2026. El informe concluye que no hay evidencia estadística para asociar de forma automática esa presencia con el aumento electoral de alguna candidatura.

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el estudio técnico La paradoja del voto cautivo. Evidencia electoral y modelos de riesgo en la segunda vuelta presidencial de 2026, en el que analizó si la presencia de Grupos Armados Ilegales (GAI) tuvo una relación directa con el comportamiento del voto en zonas rurales del país.

La conclusión principal del documento es que, aunque persisten riesgos graves de control social, constreñimiento al elector y presencia armada en distintos territorios, no existe evidencia estadística que permita afirmar que esa injerencia se haya traducido de manera automática, proporcional o generalizada en un mayor caudal electoral para alguna de las candidaturas en disputa.

Tres modelos para revisar el voto rural

Según la MOE, el estudio aplicó tres modelos analíticos, incluida su metodología histórica de atipicidades electorales. A partir de ese ejercicio, la organización concluyó que el comportamiento del voto rural respondió principalmente a dinámicas organizativas locales, identidades políticas históricas y liderazgos territoriales.

El informe también señala que los análisis estadísticos arrojaron coeficientes de determinación cercanos a cero, lo que debilita la hipótesis de una relación directa entre presencia armada y aumento de votación por una opción política específica.

Uno de los puntos más relevantes del estudio es que, incluso en zonas con control armado hegemónico, se registraron triunfos amplios de opciones ideológicamente opuestas a los grupos dominantes en esos territorios. Para la MOE, ese comportamiento contradice la idea de una alineación electoral impuesta de forma generalizada por la fuerza.

La organización también revisó atipicidades detectadas en el Cauca. De acuerdo con el informe, esos casos no se explicarían por coerción armada, sino por procesos de alta cohesión social y representación sociológica de comunidades étnicas.

Participación rural y riesgos electorales

El estudio destaca que la participación electoral rural llegó al 64,39 % en la jornada de 2026. Para la MOE, ese crecimiento refleja un proceso de movilización democrática, mayor apropiación de las urnas y mejor acceso electoral, más que un efecto directo de presiones armadas.

El documento coincide con una publicación reciente del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, que revisó el posible “voto fusil” en las elecciones presidenciales de 2018 a 2026 y planteó que distinguir entre patrones históricos de votación y coerción armada exige una prueba causal, no solo observar coincidencias territoriales entre riesgo armado y resultados electorales.

La advertencia de la MOE no elimina los riesgos sobre el voto libre. En marzo de 2026, la misma organización había reportado que 185 municipios presentaban riesgo por coincidencia de factores de fraude y violencia, de los cuales 94 estaban en riesgo extremo. También identificó 376 municipios con riesgo por factores de violencia.

Por eso, el llamado central del nuevo informe no es minimizar la presencia de actores armados, sino evitar que se generalice la idea del “voto fusil” sobre comunidades rurales sin evidencia suficiente. La MOE pidió superar narrativas estigmatizantes sobre el campo y reforzar las garantías de seguridad, libertad y acceso al voto en los territorios.

Lo que sigue será el uso de estos hallazgos en la discusión poselectoral y en la preparación institucional para las elecciones locales de 2027. La organización insistió en que las autoridades deben mantener medidas de protección al elector, pero sin desconocer la autonomía política de las comunidades rurales.