Hijas de Fernando Gaitán demandaron a RCN por los derechos de autor de las obras

Ana María y Luisa Gaitán, hijas del fallecido libretista Fernando Gaitán, revelaron que interpusieron una demanda contra RCN Televisión por los derechos patrimoniales de autor de varias de las obras más emblemáticas creadas por su padre.

La acción judicial fue presentada en marzo de 2025 ante la Subdirección Nacional de Derechos de Autor para Asuntos Jurisdiccionales y busca esclarecer el manejo de los derechos sobre producciones que marcaron la historia de la televisión colombiana.

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Entre las obras incluidas en el proceso figuran Yo soy Betty, la fea, Café con aroma de mujer, Hasta que la plata nos separe, Todos los novios de Laura, Que no muera el amor y María de los Guardias. Según explicaron las hermanas en una entrevista con Brava News, la decisión surgió tras varios años de incertidumbre sobre el alcance de los derechos que le correspondían a su padre como creador.

"Nosotras en ese momento no teníamos información precisa sobre el tema de los derechos de autor de Yo soy Betty, la fea", aseguró Ana María Gaitán. Por su parte, Luisa resumió la situación afirmando que "no teníamos claridad" sobre el tema.