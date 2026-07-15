Hijas de Fernando Gaitán demandaron a RCN por los derechos de autor de las obras

Ana María y Luisa Gaitán, hijas del fallecido libretista Fernando Gaitán, revelaron que interpusieron una demanda contra RCN Televisión por los derechos patrimoniales de autor de varias de las obras más emblemáticas creadas por su padre.
La acción judicial fue presentada en marzo de 2025 ante la Subdirección Nacional de Derechos de Autor para Asuntos Jurisdiccionales y busca esclarecer el manejo de los derechos sobre producciones que marcaron la historia de la televisión colombiana.
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Entre las obras incluidas en el proceso figuran Yo soy Betty, la fea, Café con aroma de mujer, Hasta que la plata nos separe, Todos los novios de Laura, Que no muera el amor y María de los Guardias. Según explicaron las hermanas en una entrevista con Brava News, la decisión surgió tras varios años de incertidumbre sobre el alcance de los derechos que le correspondían a su padre como creador.
"Nosotras en ese momento no teníamos información precisa sobre el tema de los derechos de autor de Yo soy Betty, la fea", aseguró Ana María Gaitán. Por su parte, Luisa resumió la situación afirmando que "no teníamos claridad" sobre el tema.
Las hermanas también expresaron que esa falta de información afectó incluso al propio Fernando Gaitán antes de su fallecimiento en 2019. "Mi papá murió y él nunca se enteró de cuáles eran exactamente sus derechos como autor de la obra de Yo soy Betty, la fea", afirmó Luisa durante la conversación.
Otro de los motivos que impulsó la demanda fue la realización de remakes y nuevas versiones de las producciones sin que, según ellas, fueran consultadas. Ana María aseguró que RCN nunca se comunicó con la familia para informar sobre estos proyectos y manifestó su inconformidad con los cambios realizados en historias como Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe, al considerar que modificaron de manera significativa la esencia de los relatos originales.
Sin embargo, el momento que terminó por motivar la acción legal fue el lanzamiento de Betty, la fea: la historia continúa. Ana María aseguró que esa producción representó "la última gota que derramó el vaso" y cuestionó que el proyecto incluyera un homenaje en memoria de su padre, insistiendo en que la creación original pertenece exclusivamente a Fernando Gaitán.
Además, recordó que el reconocido escritor siempre manifestó su deseo de no continuar la historia de Betty. Según contó, cuando le preguntaban sobre una posible secuela respondía con firmeza: "No, nene, yo no quiero tocar más la historia. No quiero".
Hasta el momento, RCN Televisión no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones entregadas por las hijas del libretista ni sobre el proceso judicial que actualmente cursa ante la autoridad competente.