El cine mexicano despide a una de sus grandes leyendas. Elsa Aguirre, actriz emblemática de la Época de Oro y uno de los rostros más recordados de la pantalla nacional, falleció a los 95 años, según informó la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI.

La organización confirmó la noticia a través de un comunicado publicado en redes sociales, en el que lamentó la muerte de quien fue una de sus socias intérpretes y una figura clave en la historia del cine mexicano.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre”, señaló la ANDI.

Una estrella de la pantalla mexicana

Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, México. Desde muy joven se abrió camino en la industria cinematográfica y terminó convertida en una de las actrices más reconocidas de las décadas de 1940 y 1950.

Su presencia en pantalla la convirtió en un símbolo de elegancia, talento y belleza. La ANDI la recordó como una de las actrices más icónicas de la Época de Oro del cine mexicano y destacó que fue célebre tanto por su capacidad dramática como por su imagen en la gran pantalla.

Entre sus películas más recordadas se encuentran Lluvia roja, La mujer que yo amé y Cuidado con el amor, producciones que ayudaron a consolidar su lugar dentro de una generación irrepetible de artistas.

El adiós a una época

Durante más de dos décadas de carrera, Elsa Aguirre participó en decenas de producciones y compartió escena con varias de las grandes figuras del cine mexicano. Su trayectoria quedó ligada a una etapa en la que México se consolidó como potencia cinematográfica en el mundo hispano.

Su muerte ocurre poco más de un año después del fallecimiento de su hermana, Alma Rosa Aguirre, también actriz, quien murió en enero de 2025 a los 95 años.

Con la partida de Elsa Aguirre se apaga una de las últimas voces vivas de una generación que marcó la historia cultural de México y dejó una huella imborrable en la memoria del cine latinoamericano.