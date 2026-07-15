Una vigorosa reacción en los últimos 7 minutos ha clasificado a la final del Mundial contra España este domingo a Argentina, gracias a los goles de Enzo Fernández en el 85 y al de Lautaro Martínez en el 92.



Inglaterra se fue en ventaja con un gol de Anthony Gordon en el 55, pero los 'Tres Leones' no resistieron a la vigorosa reacción del campeón del Mundial jugado hace cuatro años en Catar.



Dos veces los maderos y otras tantas del guardameta Jordan Pickford salvaron a Inglaterra, hasta que los cambios y el equipo encabezado por Lionel Messi, quien participó en las dos acciones de la remontada, cambiaron la historia de un partido en Atlanta que comenzó muy tenso en el Mercedes-Benz.

España, su próximo rival



La final de la edición 23 de la Copa del Mundo, el esperado partido número 104, se jugará este domingo en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia).



Un día antes, el sábado 18 de julio, las selecciones de Francia e Inglaterra, se citarán en Miami para definir qué país se queda con el tercer puesto del torneo, que comenzó el 11 de julio en el estadio Azteca de Ciudad de México.