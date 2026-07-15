Fiscalía pide imputar a Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual

La Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el periodista Jorge Alfredo Vargas por el presunto delito de acoso sexual.

De acuerdo con la información conocida, los hechos materia de investigación habrían ocurrido entre los años 2024 y 2026, durante el tiempo en que Vargas se desempeñaba como presentador de Caracol Televisión.

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La solicitud fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que pidió programar la audiencia correspondiente. Sin embargo, será un juez quien defina el desarrollo de esta etapa procesal y las decisiones que correspondan.

El caso vuelve a estar en la agenda pública

El nombre de Vargas ya había sido mencionado meses atrás, cuando Caracol Televisión informó la finalización de mutuo acuerdo de su contrato, en medio de denuncias internas que también involucraron al periodista Ricardo Orrego.

En ese momento, el canal señaló que la decisión no constituía un juicio de valor sobre los hechos denunciados ni una conclusión sobre eventuales responsabilidades individuales.

Caracol indicó entonces que buscaba proteger la integridad de las personas involucradas y permitir que las investigaciones avanzaran con independencia.

Presunción de inocencia

Por ahora, la solicitud de imputación no implica una condena ni una declaración de responsabilidad contra Jorge Alfredo Vargas.

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El proceso deberá avanzar bajo las garantías legales correspondientes, incluida la presunción de inocencia, mientras las autoridades competentes evalúan los elementos del caso.

Caracol Televisión, en su comunicado de marzo, también aseguró que los testimonios serían tratados con seriedad, cuidado y confidencialidad, y reiteró su compromiso con un entorno laboral seguro y respetuoso.