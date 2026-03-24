Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas salen de Caracol TV tras denuncias de acoso

Caracol Televisión confirmó la salida de los periodistas Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, en medio de denuncias internas por presunto acoso sexual.

A través de un comunicado oficial emitido desde Bogotá, el canal informó que dio por terminado el vínculo laboral con Orrego, mientras que con Vargas se acordó la finalización de su contrato de manera mutua. La decisión se tomó luego de que en los últimos días se conocieran señalamientos que, según la organización, exigen una respuesta institucional clara, responsable y transparente.

En el documento, Caracol Televisión precisó que estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales. De acuerdo con la empresa, la medida responde a la necesidad de proteger la integridad de las personas involucradas y garantizar que las investigaciones puedan avanzar con independencia.

“El propósito es asegurar que las investigaciones se adelanten con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita en nuestra organización”, indicó el canal en su pronunciamiento.

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La compañía también señaló que los hechos denunciados han generado preocupación al interior de la organización, lo que motivó la adopción de acciones inmediatas orientadas a mantener la transparencia en el manejo del caso. Aunque no se detallaron las denuncias específicas, el medio reconoció la gravedad de las situaciones reportadas.

En ese contexto, Caracol Televisión expresó su respaldo a las personas que han decidido alzar la voz, subrayando que este tipo de procesos requieren garantías para quienes presentan sus testimonios. Asimismo, indicó que el tratamiento de estas denuncias se realizará con criterios de confidencialidad, cuidado y respeto.

El comunicado también hace énfasis en la importancia de preservar un entorno laboral seguro y digno. En esa línea, el canal reiteró su compromiso con la implementación y fortalecimiento de medidas internas que promuevan el respeto y la protección de todos sus colaboradores.

“Sabemos que hacerlo no es fácil. Este proceso está orientado a escucharlas, acompañarlas y garantizar que cada testimonio sea tratado con la seriedad, el cuidado y la confidencialidad que merece”, señaló la organización.

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La empresa concluyó su pronunciamiento reiterando su compromiso con la construcción permanente de espacios laborales respetuosos, así como con el cumplimiento de estándares que permitan prevenir situaciones que afecten la integridad de sus trabajadores.

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre el avance de las investigaciones ni sobre eventuales decisiones adicionales. Sin embargo, Caracol Televisión aseguró que continuará informando en la medida en que se disponga de información confirmada, en línea con su política de transparencia y responsabilidad institucional frente a la opinión pública.