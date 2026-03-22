Protocolos y proceso en curso

El director reiteró que la compañía garantizará el debido proceso, pero dejó claro que no será indiferente frente a las denuncias. “Aquí no somos jueces, pero tampoco somos espectadores”, expresó.

Asimismo, subrayó que la prioridad institucional es el acompañamiento a las presuntas víctimas. “Lo más importante es que estamos del lado de las víctimas. Estamos del lado de sus familias”, dijo.

En ese sentido, insistió en que las decisiones que se adopten estarán guiadas por principios de transparencia y responsabilidad. “Tomar este caso para cortarlo de raíz, para tomar decisiones con todo el rigor y con toda la severidad”, agregó.

Investigación interna

El pronunciamiento se da luego de que Caracol Televisión informara que inició una investigación interna tras recibir las denuncias, activando los procedimientos establecidos por la ley para este tipo de casos.

Según el comunicado emitido por la compañía, el proceso busca “garantizar el debido proceso, la confidencialidad y el respeto de las familias y partes involucradas”, así como priorizar la protección de las eventuales víctimas.

Vargas concluyó que la organización afrontará la situación con determinación. “Los temas por dolorosos que sea hay que asumirlos, hay que afrontarlos y hay que buscarles salida y solución”, afirmó.