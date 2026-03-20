Caracol Televisión inició investigación a dos presentadores por denuncias de acoso

Caracol Televisión informó este 20 de marzo de 2026 que activó de manera inmediata sus protocolos internos tras recibir denuncias por presunto acoso sexual contra dos de sus periodistas y presentadores.

A través de un comunicado oficial, la compañía señaló que puso en marcha los procedimientos establecidos tanto a nivel interno como en la normativa legal vigente para abordar este tipo de situaciones. La decisión se adoptó luego de conocer los señalamientos, en un contexto en el que la reacción institucional suele ser un elemento clave en el manejo de este tipo de casos.

“Ante unas denuncias recibidas en contra de dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual, Caracol Televisión informa que ha activado de manera inmediata los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de situaciones”, indicó la empresa en el documento.

El canal precisó que actualmente se encuentra en curso una investigación formal, la cual se desarrolla bajo parámetros que buscan garantizar el debido proceso para todas las partes involucradas. En ese sentido, la organización subrayó que se está respetando la confidencialidad del caso, así como la privacidad de las familias y de las personas relacionadas con los hechos.

Además, la compañía destacó que uno de los ejes centrales del procedimiento es la protección de las posibles víctimas. Según el comunicado, se está priorizando su acompañamiento durante el desarrollo de la investigación, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y adoptar las decisiones correspondientes en el menor tiempo posible.

“La compañía adelanta actualmente la investigación correspondiente, garantizando el debido proceso, la confidencialidad y el respeto de las familias y partes involucradas, priorizando en todo momento la protección y el acompañamiento de las eventuales víctimas”, señaló el canal.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente los nombres de los periodistas involucrados ni detalles específicos sobre las denuncias. Esta reserva de la información apunta a evitar juicios anticipados mientras avanza el proceso interno y se determinan los hechos.

El pronunciamiento también incluyó una reiteración de la postura institucional de la empresa frente a este tipo de conductas. En ese sentido, Caracol Televisión enfatizó su compromiso con la promoción de entornos laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de acoso.

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“Caracol Televisión reitera su compromiso con la promoción de ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de acoso”, concluye el comunicado.

El caso se produce en un contexto en el que la industria televisiva colombiana ha estado bajo atención por situaciones relacionadas con acoso laboral y sexual, lo que ha llevado a reforzar los mecanismos de prevención, denuncia e investigación dentro de las organizaciones del sector.

Por ahora, la investigación interna continúa en desarrollo, y será la compañía la encargada de determinar las medidas correspondientes una vez se esclarezcan los hechos.