Las fórmulas vicepresidenciales ya empezaron a entrar en la conversación de la campaña presidencial, aunque todavía lejos del peso que tienen las cabezas de cada candidatura. La más reciente encuesta de GAD3 ofrece una primera foto sobre ese tramo de la contienda y deja una señal doble: hay una fórmula que toma ventaja en el arranque, pero también persiste una franja amplia del electorado que no se siente identificada con ninguna opción.

La medición no preguntó por imagen favorable o desfavorable de los aspirantes a la Vicepresidencia, sino por preferencia entre los nombres incluidos en el tarjetón. Ese matiz importa: el resultado no permite concluir quién tiene mejor imagen personal, pero sí muestra qué fórmulas empiezan a ganar terreno más rápido en esta fase de la campaña.

Quilcué toma la delantera

En esa primera fotografía, Aída Marina Quilcué aparece al frente de la preferencia con 28 %. Detrás se ubican Juan Daniel Oviedo y José Manuel Restrepo, ambos con 18 %, en un empate por el segundo lugar. Más abajo figuran Edna Cristina Bonilla y Leonardo Humberto Huerta, cada uno con 3 %, mientras el resto de nombres permanece en registros de 1 % o menos.

El dato deja una lectura inicial clara: por ahora no hay una disputa pareja entre varias fórmulas, sino una delantera marcada y un segundo escalón compartido. Quilcué logra abrir distancia frente a sus perseguidores, mientras Oviedo y Restrepo se ubican como las dos fórmulas que, después de ella, muestran mayor capacidad de despegar en esta medición.

La mitad del mensaje está en los indecisos

Pero la encuesta también muestra un límite evidente para cualquier lectura triunfalista. Un 18 % de los consultados respondió “ninguno” y otro 7 % dijo no sabe o no responde. Es decir, una cuarta parte de la muestra todavía no toma partido por ninguna fórmula vicepresidencial o no tiene una preferencia definida.

Ese dato sugiere que la competencia por la Vicepresidencia sigue siendo, al menos por ahora, una disputa menos consolidada que la presidencial. Mientras las campañas principales ya tienen liderazgos más visibles en la intención de voto, las fórmulas todavía atraviesan una etapa de instalación más lenta, con márgenes amplios para moverse en las próximas semanas. Esa es, de hecho, una de las claves del sondeo: no solo muestra quién arranca arriba, sino también cuánto espacio queda todavía por disputar.

La encuesta, de acuerdo con el informe técnico, fue realizada entre el 16 y el 18 de marzo de 2026, con 1.200 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad con derecho a voto y acceso a telefonía móvil. El estudio reporta un margen de error máximo aproximado de ±3,0 % para el total de la muestra. Por eso, más que sobreinterpretar diferencias mínimas entre quienes marcan 1 % o menos, el dato fuerte está en otro lado: una fórmula abre ventaja, dos comparten el segundo lugar y todavía hay una bolsa relevante de electores que no se inclina por ninguna.