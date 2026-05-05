Luis Suárez relata una realidad que trasciende lo futbolístico para convertirse en un cuestionamiento al sistema judicial. Según el delantero del Sporting de Portugal, son ya 881 días, 28 meses, cerca de dos años y medio, en los que no ha podido ver a sus tres hijos mayores, a pesar de contar con resoluciones judiciales que avalan su derecho a relacionarse con ellos. Tal es la impotencia del samario, que decidió contar toda la situación en sus redes sociales. Recientemente, la justicia le dio la razón en dos frentes muy importantes.

Según el atacante de la Selección Colombia, en enero de 2026, la Audiencia Provincial de Granada cerró definitivamente una acusación de malos tratos en su contra. Él indica que los jueces no solo vieron mentiras en la denuncia de la madre, sino que descubrieron algo más grave: ella había aceptado un calendario de visitas apenas un mes antes de denunciarlo.

En abril de este mismo año, cuenta Suárez, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Granada confirmó que la madre ha roto las reglas una y otra vez. Los jueces dejaron claro que, si el padre no ha podido hablar con sus hijos en más de un año, es simplemente porque ella lo ha decidido así, sin ninguna excusa legal que lo justifique.