Petro respondió a investigación en EE.UU. y negó vínculos con narcos

El presidente Gustavo Petro respondió a la publicación del diario The New York Times que señala la existencia de una supuesta investigación en Estados Unidos sobre posibles vínculos con narcotraficantes.

De acuerdo con el informe periodístico, dos fiscales en ese país —uno en Nueva York y otro en Manhattan— estarían adelantando indagaciones para establecer si el mandatario sostuvo reuniones con narcotraficantes o si su campaña presidencial de 2022 habría recibido aportes ilegales.

Frente a estas versiones, el jefe de Estado negó de manera categórica cualquier relación con este tipo de actores. “Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”, aseguró.

El mandatario también indicó que en Colombia no existe ninguna investigación en su contra por este tipo de señalamientos. Según afirmó, la ausencia de procesos judiciales en el país responde a que no ha tenido vínculos con organizaciones del narcotráfico.

En relación con su campaña presidencial de 2022, Petro sostuvo que no se aceptaron donaciones provenientes de narcotraficantes ni de otros sectores que pudieran comprometer la legalidad de los recursos. En ese sentido, aseguró que las investigaciones realizadas sobre la financiación de su campaña no han encontrado evidencias de ingresos ilícitos.

“La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no describió ni un solo peso de narcotraficantes”, afirmó el presidente, quien agregó que esta ha sido una directriz constante dentro de su trayectoria política.

El mandatario también se refirió al origen de los señalamientos, indicando que, según su versión, provienen de sectores políticos opositores. En particular, señaló que estas acusaciones han sido impulsadas por lo que denominó como la “ultraderecha”, con el objetivo de afectar su imagen en el escenario internacional.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Petro amplió su respuesta y reiteró que durante su vida política ha mantenido una postura contraria al narcotráfico. En ese pronunciamiento, aseguró que dedicó parte de su trayectoria a denunciar presuntos vínculos entre narcotraficantes y sectores políticos en Colombia.

Asimismo, insistió en que durante sus campañas ha dado instrucciones explícitas para no recibir aportes de origen cuestionado. “Respecto a mis campañas siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, expresó.

En el mismo mensaje, el presidente sostuvo que las investigaciones mencionadas en Estados Unidos podrían servir, según su perspectiva, para esclarecer las acusaciones en su contra. Sin embargo, no se refirió a detalles sobre el avance o alcance de dichas indagaciones.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente el estado de estas investigaciones, que, según lo reportado, se encontrarían en una fase preliminar.