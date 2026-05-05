Cuando comenzó el actual gobierno, el Ministerio TIC se fijó una meta ambiciosa: formar a un millón de colombianos y colombianas en habilidades digitales. A pocos meses de terminar el periodo presidencial, la cartera informó que esa cifra fue superada y que 1.020.181 personas ya fueron capacitadas en competencias tecnológicas.

El resultado, según el Ministerio, hace parte de una estrategia orientada a ampliar el acceso a la tecnología, llevar conectividad a territorios donde antes era limitada o inexistente y acercar a más personas a áreas con alta demanda laboral, como inteligencia artificial, ciberseguridad, analítica de datos y programación.

La meta estaba incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y fue impulsada mediante programas como Talento Tech, SenaTIC, AvanzaTEC y Colombia Programa, además de alianzas con empresas de la industria tecnológica.

Tecnología para estudiar y trabajar

La ministra TIC, Carina Murcia, aseguró que la apuesta del Gobierno fue llevar tecnología a personas y territorios que históricamente habían tenido menos acceso a estas herramientas.

“En este Gobierno decidimos que la tecnología tenía que llegar a quienes nunca la habían tenido. Por eso conectamos instituciones educativas de las zonas rurales y llevamos computadores, porque de nada sirve Internet si no se tiene cómo usarlo. Y como el objetivo es sacarle el mayor provecho, también trabajamos con las empresas más importantes del sector para que las personas pudieran formarse gratuitamente en las habilidades digitales que el mundo demanda. La idea era entregar oportunidades y prosperidad a la ciudadanía”, afirmó.

Además de la formación, MinTIC destacó la entrega de 156.546 computadores entre 2022 y mayo de 2026 a estudiantes e instituciones educativas en diferentes regiones del país.

La cartera también reportó la instalación de 3.252 laboratorios tecnológicos y la distribución de 55.000 microcontroladores para fortalecer el aprendizaje de programación y pensamiento computacional. Según el Ministerio, estas herramientas han apoyado procesos educativos en más de 8.000 colegios.

Escuelas rurales conectadas

Uno de los puntos centrales del balance está en la conectividad rural. De acuerdo con MinTIC, en tres años la conexión de escuelas rurales se multiplicó por 4,5. Actualmente, el país cuenta con 19.544 escuelas rurales conectadas, especialmente en zonas de difícil acceso.

La entidad señaló que esta cobertura beneficia a 1,5 millones de estudiantes en áreas apartadas, con el propósito de que niñas, niños y jóvenes tengan contacto temprano con herramientas digitales.

A la estrategia también se suma el programa CiberPaz, mediante el cual fueron sensibilizadas 3,4 millones de personas en el uso responsable, empático y cuidadoso de la tecnología. En este proceso, el 41% de la participación correspondió a mujeres, según el reporte oficial.

El Ministerio también informó que alrededor de 11.000 profesionales fueron capacitados en tecnologías emergentes como inteligencia artificial, analítica de datos y ciberseguridad, mediante programas de emprendimiento digital y sofisticación de soluciones tecnológicas.

Como parte de esta agenda, la cartera resaltó la apertura de la primera Facultad de Inteligencia Artificial de América Latina, ubicada en Manizales, y el desarrollo de dos nuevas sedes en Zipaquirá y Usme.

Para el Gobierno, el balance muestra una estrategia que combinó acceso, dispositivos, formación y uso de la tecnología. El reto, de cara a los próximos años, será mantener esa infraestructura, ampliar la formación y convertir estas habilidades en oportunidades reales de empleo, emprendimiento y desarrollo para las nuevas generaciones.