Fiscalía abre investigación por presunto acoso sexual en Noticias Caracol

El escándalo por presunto acoso sexual en Noticias Caracol ya tiene alcance judicial. La Fiscalía General de la Nación confirmó el 24 de marzo la apertura de una iniciativa investigativa para esclarecer las denuncias que involucran a dos periodistas y presentadores de Caracol Televisión.

La decisión se produce días después de que el propio canal hiciera públicas las denuncias, el pasado 20 de marzo, asegurando que había activado protocolos internos para atender la situación.

Como parte de las acciones, el ente acusador puso en funcionamiento el correo denuncia.acoso@fiscalia.gov.co, destinado a recibir reportes de acoso sexual y coordinar las investigaciones correspondientes.

Según explicó la entidad, esta medida busca proteger a las víctimas, garantizar sus derechos y evitar la revictimización, bajo un enfoque diferencial de género.

Respuesta del canal y medidas internas

Desde Caracol Televisión se reiteró que el caso está siendo manejado con confidencialidad y bajo el debido proceso, activando mecanismos de acompañamiento para las partes involucradas.

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, se pronunció públicamente y calificó la situación como un momento “doloroso” para la organización. Aseguró además que el canal actuó de manera inmediata, aplicando protocolos laborales y legales para investigar los hechos con rigor.

Vargas enfatizó que este episodio compromete a toda la compañía y exige actuar con transparencia, responsabilidad y firmeza.

En paralelo, la Fiscalía también anunció decisiones en el caso de Lina Marcela Castillo, quien había denunciado al gerente de RTVC, Hollman Morris.

La fiscal general Luz Adriana Camargo informó que el proceso por injuria y calumnia contra Castillo será asumido por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el fin de aplicar lineamientos específicos en casos relacionados con violencias basadas en género.

Efecto en medios y ola de testimonios

Tras la divulgación de las denuncias, se ha intensificado una ola de testimonios en el sector. A través de la etiqueta #MeToo, periodistas mujeres han comenzado a visibilizar situaciones de acoso en medios de comunicación, muchas de ellas presuntamente relacionadas con altos cargos directivos.

El caso marca un punto de inflexión en la discusión sobre acoso sexual y género en el periodismo colombiano, ahora bajo la lupa de la justicia.