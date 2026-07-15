José Manuel Restrepo se reunió con Marco Rubio en Washington

La relación entre Colombia y Estados Unidos empieza a moverse antes de la posesión presidencial. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió en Washington al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en un encuentro que marca uno de los primeros acercamientos de alto nivel entre la administración de Donald Trump y el Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

La reunión se realizó en el Departamento de Estado, donde Rubio y Restrepo sostuvieron un saludo protocolario ante las cámaras, aunque no respondieron preguntas de la prensa.

Tras el encuentro, el Departamento de Estado señaló en un comunicado que Rubio felicitó al nuevo Gobierno colombiano y expresó la disposición de la administración Trump de trabajar de manera estrecha con el presidente electo Abelardo De La Espriella.

Estados Unidos habla de cooperación con Colombia

Según el comunicado, Washington espera fortalecer los lazos económicos entre ambos países e impulsar la cooperación bilateral y regional en materia de seguridad.

Rubio también aseguró que el Gobierno de Trump “aspira a ser el socio preferente de Colombia”, una frase que marca el tono del acercamiento diplomático con el Ejecutivo que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

Por su parte, José Manuel Restrepo afirmó en su cuenta de X que durante la reunión reiteró el interés del próximo Gobierno en hacer parte del Escudo de las Américas, una alianza impulsada por Trump con gobiernos latinoamericanos para enfrentar el narcotráfico.

Restrepo aclaró que cualquier avance en esa dirección se haría “con absoluto respeto por la soberanía nacional”.

Comercio, inversión y seguridad

El vicepresidente electo también señaló que en la reunión se exploraron nuevas oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversión y dinamizar el desarrollo económico.

Restrepo llegó a Washington acompañado por parte del equipo económico del futuro Gobierno colombiano, con el objetivo de fortalecer los vínculos con la administración Trump y avanzar en gestiones ante organismos multilaterales, entre ellos el Banco Mundial.

El encuentro ocurre en un momento clave para la relación bilateral, después de años de tensiones entre Washington y el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

Un nuevo tono en la relación bilateral

Durante la campaña electoral, Donald Trump expresó públicamente su respaldo a Abelardo De La Espriella, quien ganó las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio frente a Iván Cepeda.

De La Espriella asumirá la Presidencia el 7 de agosto, en reemplazo de Petro, quien no ha reconocido su victoria electoral y ha reiterado denuncias de presunto fraude, hasta ahora no probadas ante las autoridades.

En los últimos años, la relación entre Colombia y Estados Unidos atravesó momentos de tensión, especialmente por temas de narcotráfico, seguridad regional y política exterior.

Con la reunión entre Rubio y Restrepo, el Gobierno entrante busca abrir una nueva etapa de diálogo con Washington, enfocada en seguridad, inversión, comercio y cooperación regional.