Ver la final del Mundial 2026 en el estadio será un lujo para muy pocos. A pocos días del partido decisivo, las entradas de reventa para el duelo del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en la sede de Nueva York/Nueva Jersey, ya alcanzan precios que van desde los 7.000 dólares hasta los 39.000 dólares.

La expectativa es enorme. España ya espera rival en la final, que saldrá del duelo entre Inglaterra y Argentina, mientras los aficionados buscan las últimas opciones para estar presentes en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Las entradas más baratas superan los 7.000 dólares

En los principales portales de reventa de Estados Unidos, los precios parten desde poco más de 7.000 dólares. En plataformas como StubHub y Ticketmaster, la mayoría de entradas disponibles ronda los 8.000 dólares, aunque algunas opciones alcanzan los 25.000 y 35.000 dólares.

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En TickPick, una página comparadora e intermediaria de boletos de reventa, los tiquetes más económicos aparecen por encima de los 7.000 dólares, mientras que los más costosos llegan a los 39.000 dólares.

FIFA solo ofrece paquetes premium

En la página oficial de la FIFA ya no hay entradas regulares disponibles para la final. La única opción que aparece es la de paquetes de hospitality, que incluyen zonas reservadas, comida, bebida y mejores ubicaciones dentro del estadio.

Estos boletos premium tampoco son baratos. Los más económicos cuestan entre 15.000 y 17.000 dólares, mientras que las opciones más exclusivas pueden llegar a 57.000 dólares por persona.

Un viaje cada vez más costoso

A los precios de las entradas se suman los gastos de alojamiento, comida y transporte en Nueva York/Nueva Jersey, una de las zonas más caras de Estados Unidos.

Incluso llegar al estadio tiene su costo. Según la información disponible, no se podrá acceder caminando al MetLife Stadium y los trenes oficiales tendrán un valor de 98 dólares, aunque también habrá buses lanzadera con precios cercanos a los 20 dólares.

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Con estos valores, la final del Mundial no solo se juega en la cancha. También se disputa en los bolsillos de los aficionados que quieran vivirla desde las tribunas.