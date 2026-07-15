¿Quién es Alexandra Falla, nueva MinTic?

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Alexandra Falla Zerrate como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de su próximo Gobierno.

Según el anuncio, "con Alexandra Falla comienza una nueva etapa para las TIC: una tecnología para todos, unas comunicaciones al servicio de la gente y un país que mira al futuro con decisión".

La ministra designada tendrá la misión de impulsar la conectividad, cerrar brechas digitales, modernizar el Estado y convertir la tecnología en una herramienta para fortalecer la productividad, la seguridad y las oportunidades en el país.

Falla Zerrate es comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías.

Experiencia en medios públicos y regulación

Su trayectoria profesional ha estado vinculada con la televisión, la radio, la academia y el sector público. Falla se desempeñó como vicepresidenta de Radio de Inravisión, directora operativa de Canal Capital y asesora de diferentes entidades públicas y privadas.

Entre 2012 y 2015 integró la junta de la Autoridad Nacional de Televisión, desde donde participó en decisiones relacionadas con las concesiones del servicio de televisión, el uso del espectro, las tarifas y la regulación de los canales regionales.

Su experiencia incluye, además, labores académicas en la Universidad Externado de Colombia y asesorías relacionadas con la formulación de políticas públicas, la gestión de medios y la producción de contenidos audiovisuales.

La faceta personal de Alexandra Falla

De acuerdo con el anuncio, Alexandra Falla es hija de migrantes y proviene de la provincia. En su vida personal, destaca la importancia de su hija Mariana, de 21 años, a quien considera el motor de su vida. También menciona a Venus, su perrita y compañera fiel, y a Blanca, quien durante dos décadas ha sido un apoyo fundamental en el cuidado y la formación de su hija. Falla reconoce, además, la influencia de su madre y su abuela en su formación.

Sobre los retos que tendrá al frente del Ministerio TIC, afirmó que será necesario impulsar la productividad y el desarrollo sostenible a través de la tecnología. “Vamos a requerir batallones de personas preparadas para hacerlo realidad”, señaló.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha dejado claro que el trabajo de esta cartera debe ser transversal a todos los ministerios y organismos del Gobierno nacional: desde la salud y la seguridad ciudadana hasta los sistemas de transporte, entre otros.

Falla llegará al Ministerio TIC con una trayectoria concentrada en comunicaciones, televisión pública, regulación, educación y gestión audiovisual. Ahora deberá articular esa experiencia con retos como la conectividad rural, la transformación digital, la seguridad informática, la inteligencia artificial y la modernización de las entidades públicas.