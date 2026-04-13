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Se conocen detalles del acuerdo entre Jorge Alfredo Vargas y Caracol

Lun, 13/04/2026 - 11:38
Así sería el mutuo acuerdo al que llegó Jorge Alfredo Vargas para salir de Caracol Televisión después de la controversia por denuncias de acoso.
Jorge Alfredo Vargas Caracol Televisión
Créditos:
Caracol TV

La salida de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol continúa generando controversia y deja al informativo de las 7:00 p. m. en plena reconfiguración. Tras casi dos décadas al frente del set, su despedida tomó por sorpresa a la audiencia, que ahora solo ve en pantalla a María Lucía Fernández liderando la emisión estelar.

El retiro del reconocido presentador no solo impactó el rating del canal, sino que también lo puso en el centro de la opinión pública. La decisión se dio luego de que Vargas se viera implicado en presuntos casos de acoso sexual dentro del canal, lo que desencadenó investigaciones internas y la intervención del Ministerio del Trabajo de Colombia.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Vargas afirmó que siempre ejerció su labor con “rigor, independencia y respeto”, reconociendo errores, pero defendiendo sus principios. Además, agradeció a Caracol Televisión por los años de trabajo y expresó confianza en su futuro. Este mensaje se convirtió en su última aparición pública hasta el momento.

Por su parte, el canal aseguró que la salida se dio de mutuo acuerdo. Sin embargo, nuevas revelaciones han puesto en duda esta versión. Según la Revista Raya, basada en documentos revisados durante la inspección laboral, el fin del contrato incluyó una “cláusula de confidencialidad recíproca”. Este tipo de acuerdo implica que ambas partes se comprometen a no divulgar información sensible relacionada con el caso.

Adicionalmente, el canal habría argumentado que la decisión también se relaciona con la edad del periodista, quien a sus 59 años ya cumpliría con los requisitos para acceder a su pensión. No obstante, tanto la revista como el proceso de inspección señalan que este acuerdo habría frenado una investigación más profunda sobre las denuncias.

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