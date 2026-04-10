Laura Acuña vuelve a ser tendencia, esta vez no por una entrevista ni por su trayectoria en televisión, sino por mostrar una faceta poco explorada: la música. Ella sorprendió a sus seguidores al compartir un video interpretando una reconocida canción, desatando una ola de elogios en redes sociales.

De la televisión al éxito digital

Con una carrera consolidada en la industria del entretenimiento nacional, la presentadora ha sido durante años una de las figuras más visibles de los formatos matutinos y programas de variedades.

En la actualidad, ha logrado reinventarse en el entorno digital con su proyecto La Sala de Laura Acuña, un espacio que se ha posicionado como referente por sus entrevistas íntimas y reveladoras con figuras del espectáculo.

Su capacidad para mantenerse vigente ha sido clave en una industria en constante cambio, combinando su experiencia en televisión con nuevas plataformas.

“Un regalito” que encantó a sus fans

En medio de sus múltiples ocupaciones, la bumanguesa decidió compartir un momento especial con su audiencia. A través de un video en blanco y negro, interpretó el tema Tu fotografía de Gloria Estefan.

“Un regalito”, escribió Acuña junto a la publicación, dejando ver no solo su pasión por la música, sino también una evolución en su interpretación vocal.