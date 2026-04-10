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Alejada de la presentación, Laura Acuña ahora le apuesta al canto

Vie, 10/04/2026 - 15:33
Laura Acuña presumió en redes sociales su talento para el canto, ¿lanzará álbum y dejará de lado la presentación?
Laura Acuña cantando
Créditos:
Caracol TV

Laura Acuña vuelve a ser tendencia, esta vez no por una entrevista ni por su trayectoria en televisión, sino por mostrar una faceta poco explorada: la música. Ella sorprendió a sus seguidores al compartir un video interpretando una reconocida canción, desatando una ola de elogios en redes sociales.

De la televisión al éxito digital

Con una carrera consolidada en la industria del entretenimiento nacional, la presentadora ha sido durante años una de las figuras más visibles de los formatos matutinos y programas de variedades.

En la actualidad, ha logrado reinventarse en el entorno digital con su proyecto La Sala de Laura Acuña, un espacio que se ha posicionado como referente por sus entrevistas íntimas y reveladoras con figuras del espectáculo.

Su capacidad para mantenerse vigente ha sido clave en una industria en constante cambio, combinando su experiencia en televisión con nuevas plataformas.

“Un regalito” que encantó a sus fans

En medio de sus múltiples ocupaciones, la bumanguesa decidió compartir un momento especial con su audiencia. A través de un video en blanco y negro, interpretó el tema Tu fotografía de Gloria Estefan.

“Un regalito”, escribió Acuña junto a la publicación, dejando ver no solo su pasión por la música, sino también una evolución en su interpretación vocal.

El clip rápidamente captó la atención de seguidores, amigos y familiares, quienes destacaron su talento y la animaron a seguir explorando esta faceta artística. En la publicación se ven comentarios de este estilo: "Ay qué divina. Te quiero, Lau, brilla cantando", "Si se llama jajaja Divina", "Lau, qué voz tan linda", entre otros.

Una pasión que sigue creciendo

Aunque su agenda está marcada por el cuidado de sus hijos y la producción de su programa digital, Laura Acuña ha demostrado que la música ocupa un lugar especial en su vida.

En las últimas semanas, su interés por esta disciplina ha sido más evidente, generando expectativas entre sus seguidores sobre una posible incursión más formal en la industria musical.

Creado Por
Kienyke.com
Laura Acuña
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