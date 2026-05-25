La actriz y empresaria Esperanza Gómez reveló en una entrevista con el programa La Red que los últimos meses han estado marcados por la pérdida, el miedo y el exilio forzado. Según contó, después del fallecimiento de su esposo Ernesto, comenzó a recibir amenazas que pusieron en riesgo su seguridad y la de su familia.



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Gómez explicó que todo ocurrió en medio de una compleja situación relacionada con los bienes materiales que dejó su pareja tras morir. “Cuando sienten que estás desprotegido, llegan a quitarte absolutamente todo”, expresó la actriz, quien denunció la existencia de “mafias muy fuertes”.

La situación, según relató, se intensificó el mismo día del funeral. Mientras se encontraba en la funeraria, una persona se le acercó para advertirle sobre un supuesto plan en su contra. Poco tiempo después, desconocidos ingresaron violentamente a la propiedad que compartía con su esposo en Cali y la saquearon.

Ante el temor por su vida, Esperanza Gómez salió de Colombia hacia Estados Unidos entre el 9 y el 12 de noviembre de 2025, apenas días después del sepelio.

“Ni siquiera me lo dejan llorar tranquilo porque ahora tengo que tener una preocupación extra”, dijo durante la entrevista.

La muerte del esposo de Esperanza Gómez

La actriz también habló sobre la enfermedad que padeció Ernesto durante varios años. Según explicó, a su esposo le detectaron un tumor de casi 10 centímetros en el riñón izquierdo hace cinco años. Aunque inicialmente logró superar el cáncer, la pandemia interrumpió los controles médicos habituales y la enfermedad terminó haciendo metástasis.



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El cáncer avanzó hacia el tórax, los pulmones, la mandíbula y finalmente el cerebro. Ernesto esperaba acceder a un tratamiento experimental en Rusia que costaba cerca de 500.000 dólares, incluso contemplando vender varias de sus pertenencias para financiarlo. Sin embargo, falleció el 30 de octubre de 2025.

Gómez recordó además la dureza de los últimos días junto a él debido al intenso dolor que sufría. “Yo lo estaba cuidando, pero él sentía que le hacía daño”, contó.

Otra pérdida familiar y el impacto emocional

En medio del duelo y las amenazas, la actriz recibió otro golpe emocional: la muerte de su madre el pasado 17 de abril. Según explicó, su progenitora, de más de 80 años, padecía una enfermedad crónica que había deteriorado progresivamente su salud.



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Todos estos acontecimientos han afectado profundamente la salud mental de Gómez, quien permanece actualmente en Estados Unidos mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sobre las amenazas y el robo ocurrido en Cali. Este caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación.