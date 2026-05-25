Elecciones 2026: ¿qué es el cierre de campaña y por qué importa?

El cierre de campaña es la recta final en la que las candidaturas concentran sus últimos actos públicos, mensajes y llamados al voto antes de la jornada electoral. En la elección presidencial de 2026, esa etapa ocurre con la primera vuelta prevista para el 31 de mayo y con votación en el exterior entre el 25 y el 31 de mayo.

La última movida antes de las urnas

En una campaña presidencial, el cierre de campaña no es solo un evento con tarima, discursos y seguidores. En la práctica, es el tramo final de la disputa electoral: el momento en que los candidatos intentan fijar su mensaje, movilizar a sus bases y convencer a los votantes que todavía no han tomado una decisión.

Aunque suele hablarse del “cierre” como si fuera un solo acto, en realidad puede incluir varios eventos en distintas ciudades, entrevistas, piezas digitales, propaganda en medios y llamados finales a votar. Su importancia está en que ocurre cuando el margen para corregir errores ya es mínimo y cuando las campañas buscan dejar una última impresión pública antes de que los ciudadanos lleguen a las urnas.

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¿Qué se puede hacer y qué cambia al final?

Durante esta etapa, las campañas todavía pueden usar distintos canales para divulgar sus propuestas, pero deben respetar las reglas sobre propaganda electoral, financiación, eventos y uso del espacio público. La Misión de Observación Electoral señala que la propaganda puede incluir vallas, murales, afiches, pasacalles, pendones, volantes, publicidad móvil, prendas y otros elementos de promoción política.

En medios de comunicación también hay límites temporales. Para la elección presidencial, la difusión de cuñas radiales, avisos en prensa y propaganda en televisión está regulada por fechas y topes. La ruta electoral de la MOE indica que, para Presidencia, la pauta en radio y prensa tiene como fecha de cierre el 30 de mayo de 2026, mientras que en televisión también se contempla ese mismo límite para la primera vuelta.

Ese detalle es clave: el cierre de campaña no significa que todo termine al mismo tiempo ni de la misma forma. Un acto público puede cerrar la agenda territorial de un candidato, mientras que la propaganda en medios y redes sigue su propio marco regulatorio. Además, durante la jornada electoral está prohibida toda clase de propaganda política y electoral, de acuerdo con las reglas recogidas por la MOE.

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¿Por qué pesa tanto políticamente?

El cierre de campaña es importante porque funciona como una prueba final de organización. Allí se mide la capacidad de una candidatura para llenar espacios, ordenar su mensaje, mostrar apoyos y activar maquinaria electoral. También sirve para marcar el tema con el que cada aspirante quiere llegar al día de votación: seguridad, economía, cambio, continuidad, oposición o gobernabilidad.

En términos prácticos, esta etapa afecta a tres grupos. Primero, a los votantes indecisos, que reciben los últimos mensajes antes de decidir. Segundo, a los simpatizantes, que pueden ser llamados a votar y a cuidar la jornada. Y tercero, a las autoridades electorales y locales, que deben vigilar propaganda, eventos, orden público y cumplimiento de las restricciones.

El calendario ya entró en su fase final: los colombianos en el exterior votan durante la semana previa y el resto del país lo hará el domingo 31 de mayo. Después del cierre de campaña, el foco pasa de los actos políticos a la logística electoral, la instalación de mesas, la vigilancia de la jornada y el conteo de resultados.