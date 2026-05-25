Este domingo 25 de mayo fue la última eliminación de la tercera temporada de La casa de los famosos antes de la gran final que será este viernes 29. En esta ocasión, Alejandro Estrada y Tebi Bernal ya tenían su lugar asegurado en el cierre del reality, dejando al resto del top 5, Beba de la Cruz, Juanda Caribe y Valentino Lázaro en riesgo de quedar eliminados.

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Finalmente, la eliminada fue la creadora de contenido barranquillera, que obtuvo solamente el 24,49% de los votos, el influencer barranquillero quedó con la mayoría, exactamente con el 47,08%, mientras que Lázaro alcanzó a salvarse gracias a su 28,43%.

Hay quienes celebraron el logro de que Juanda Caribe asegurara de esta manera su posición en el top 4 de La casa de los famosos, incluyendo a Mariana Zapata, que salió de la competencia la semana pasada.

Vale tener presente que la relación entre la antioqueña y el barranquillero ha sido muy comentada por los televidentes, él le ha coqueteado y le ha dejado que se siente atraído por ella, teniendo en cuenta que por fuera tiene pareja y además es padre de una niña que recientemente cumplió su primer año de vida.

A pesar de que Mariana desde que salió de La casa de los famosos en repetidas ocasiones ha dejado claro que no le interesa tener un romance con Caribe, incluso si su relación llega definitivamente a terminar, la influencer apareció en sus historias de Instagram reaccionando a la llegada de él al top 4.

En un breve video la también modelo apareció celebrando, cantando y bailando por esta noticia, esto fue exactamente lo que dijo: “¡Bien! ¡Muy bien, Juanda! (…) Bien, gracias gente, gracias. Oigan, Dios mío, yo no puedo creer, nos vemos mañana, gente”.