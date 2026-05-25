Carlos Caicedo abandona carrera presidencial y se suma a Iván Cepeda

En una rueda de prensa realizada en Barranquilla, el candidato presidencial Iván Cepeda anunció que el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, decidió declinar su aspiración presidencial para adherirse oficialmente a su campaña.

Durante el encuentro, Cepeda aseguró que esta alianza política surge tras años de diálogos y luchas compartidas, especialmente en la región Caribe.

Las coincidencias políticas entre Cepeda y Caicedo

Según explicó el candidato presidencial, ambos coinciden en temas como la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento del papel del Estado en los territorios, la reforma agraria y el respaldo a los procesos sociales del país.

Por su parte, Caicedo señaló que comparte con el senador varias banderas programáticas enfocadas en la justicia social y los derechos ciudadanos.

“Nos unen temas como la superación de la pobreza, la equidad y la justicia social, el derecho a la educación, salud y servicios públicos, la vivienda, la reforma agraria integral y el apoyo a la clase trabajadora, así como a la economía popular y solidaria”, afirmó el exmandatario.

Unir a todas las fuerzas del progresismo

Además, Caicedo aclaró que su decisión busca consolidar la unidad de los sectores progresistas de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“El propósito de esta adhesión es unir a todas las fuerzas del progresismo en una sola causa”, agregó.

La adhesión del exgobernador del Magdalena se da en medio de un panorama electoral en el que Iván Cepeda lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales. Además, el canditato ha venido consolidando apoyos dentro de sectores de izquierda y movimientos alternativos del país.

¿Quién es Carlos Caicedo?

Carlos Eduardo Caicedo Omar nació en Aracataca, Magdalena, en 1966, y desde joven se radicó en Santa Marta. Es abogado de la Universidad Nacional, magíster de la Universidad de Los Andes y candidato a doctor en la Universidad Complutense de Madrid.

En 2012 se convirtió en el primer alcalde de izquierda de Santa Marta y, en 2019, fue elegido gobernador del Magdalena con una votación histórica de más de 345.000 votos. También fue rector de la Universidad del Magdalena y participó en el movimiento de la Séptima Papeleta.