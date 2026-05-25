La plataforma Netflix anunció oficialmente el desarrollo de ‘Son como niños 3’ durante su evento Upfront 2026, confirmando el regreso de una de las sagas de comedia familiar más exitosas de los últimos años.



Lea: Stray Kids en Colombia 2026: todo lo que debe saber del concierto en Bogotá

La nueva entrega contará nuevamente con Adam Sandler como protagonista y guionista, acompañado por Tim Herlihy, colaborador habitual del actor en varias de sus producciones más populares. Además, la dirección estará a cargo de Kyle Newacheck, quien ya trabajó junto a Sandler en películas recientes como Happy Gilmore 2 y Murder Mystery.

Aunque todavía no existe una fecha oficial de estreno, la película marcará un cambio importante para la franquicia: será la primera entrega lanzada directamente en streaming, con estreno exclusivo en Netflix.

El posible regreso del elenco original

Hasta ahora, Netflix no ha confirmado el reparto completo, pero distintos reportes apuntan al regreso de Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider, quienes protagonizaron las primeras películas junto a Sandler.

La historia original de ‘Son como niños’, estrenada en 2010, seguía a un grupo de amigos que se reencontraban años después junto a sus familias tras la muerte de su antiguo entrenador de baloncesto. La mezcla de humor absurdo, nostalgia y dinámicas familiares convirtió a la cinta en un éxito mundial.

La secuela, lanzada en 2013, volvió a reunir a los personajes en el pueblo donde crecieron, manteniendo el mismo tono de comedia y situaciones caóticas.

Un éxito comercial pese a las críticas

A pesar de las críticas negativas que recibieron las primeras dos películas, la franquicia logró cifras millonarias en taquilla. La primera entrega recaudó cerca de 271 millones de dólares a nivel global, mientras que la segunda superó los 246 millones.

En plataformas como Rotten Tomatoes, ambas películas registran bajos porcentajes de aprobación por parte de la crítica especializada. Sin embargo, con el paso de los años se consolidaron como títulos populares entre el público y habituales dentro del catálogo de comedias familiares.



También puede leer: Personajes de la tercera temporada de La casa del dragón estrenan pósteres

El anuncio de ‘Son como niños 3’ ya generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos fanáticos celebran el regreso del grupo de amigos, otros consideran que la historia ya había cerrado su ciclo con la segunda película.

Netflix apuesta por la nostalgia y las franquicias

La llegada de ‘Son como niños 3’ también refuerza la relación entre Adam Sandler y Netflix, plataforma con la que el actor mantiene un acuerdo para producir películas originales y proyectos exclusivos.

Con esta apuesta, Netflix busca fortalecer su catálogo de comedias familiares y atraer tanto a quienes crecieron viendo las películas originales como a nuevas generaciones de espectadores.

Por ahora, la plataforma mantiene en reserva los detalles sobre la trama oficial y la fecha de estreno, pero la expectativa alrededor del regreso de la franquicia ya empezó a crecer entre los seguidores de Sandler y las comedias de los años 2010.