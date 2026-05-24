Prográmese para el regreso del vallenato romántico en el Campín

Bogotá se prepara para vivir uno de los eventos musicales más esperados de este año con la llegada de “Juntos de Nuevo – Misión Campín”, un ambicioso festival que reunirá a varias de las máximas leyendas del vallenato romántico.

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El concierto fue confirmado por importantes empresarios del entretenimiento nacional y promete convertirse en uno de los espectáculos más multitudinarios de 2026 para los amantes del vallenato clásico y sentimental.

El Campín será escenario del gran encuentro vallenato

El evento se realizará el sábado 21 de noviembre de 2026 en el emblemático Estadio Nemesio Camacho El Campín, recinto que abrirá sus puertas para recibir a miles de fanáticos provenientes de diferentes regiones del país.

La producción del festival estará a cargo de Diomar García Eventos, RCely y Stage Eventos, compañías reconocidas por liderar grandes conciertos y giras musicales en Colombia.

Artistas confirmados para “Juntos de Nuevo – Misión Campín”

La organización reveló oficialmente el cartel de artistas que harán parte de esta noche cargada de nostalgia, romanticismo y clásicos del vallenato.

Entre las figuras confirmadas se encuentran: