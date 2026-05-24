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Prográmese para el regreso del vallenato romántico en el Campín

Dom, 24/05/2026 - 08:00
¿Es usted un verdadero seguidor del vallenato romántico? Marque el 21 de noviembre para 'Juntos de Nuevo – Misión Campín'.
Concierto Vallenato Bogotá
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Bogotá se prepara para vivir uno de los eventos musicales más esperados de este año con la llegada de “Juntos de Nuevo – Misión Campín”, un ambicioso festival que reunirá a varias de las máximas leyendas del vallenato romántico.

El concierto fue confirmado por importantes empresarios del entretenimiento nacional y promete convertirse en uno de los espectáculos más multitudinarios de 2026 para los amantes del vallenato clásico y sentimental.

El Campín será escenario del gran encuentro vallenato

El evento se realizará el sábado 21 de noviembre de 2026 en el emblemático Estadio Nemesio Camacho El Campín, recinto que abrirá sus puertas para recibir a miles de fanáticos provenientes de diferentes regiones del país.

La producción del festival estará a cargo de Diomar García Eventos, RCely y Stage Eventos, compañías reconocidas por liderar grandes conciertos y giras musicales en Colombia.

Artistas confirmados para “Juntos de Nuevo – Misión Campín”

La organización reveló oficialmente el cartel de artistas que harán parte de esta noche cargada de nostalgia, romanticismo y clásicos del vallenato.

Entre las figuras confirmadas se encuentran:

  • Jean Carlos Centeno
  • Nelson Velásquez
  • Hebert Vargas
  • Binomio de Oro
  • Álex Martínez
  • Miguel Morales
  • Daniel Calderón
  • Amín Martínez
  • Álex Manga

Cada uno de los artistas llegará con sus repertorios más exitosos, interpretando canciones que marcaron toda una generación y consolidaron la época dorada del vallenato romántico en Colombia y América Latina.

Venta de boletería para el concierto en Bogotá

Los organizadores también confirmaron la fecha oficial para el inicio de la venta de entradas. La boletería estará disponible a partir del martes 26 de mayo de 2026 desde las 10:00 a. m.

Los fanáticos podrán adquirir sus entradas a través de Tuboleta, canal oficial autorizado para la comercialización de los boletos del evento.

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