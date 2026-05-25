Hallan sin vida a Kevin Santiago Ángel, docente desaparecido en Bogotá

Las autoridades hallaron sin vida a Kevin Santiago Ángel Garzón, docente de 31 años reportado como desaparecido desde el miércoles 20 de mayo en Bogotá. El caso quedó en manos de la Fiscalía, que busca establecer qué ocurrió tras su último rastro en Kennedy.

Lo que se sabe del hallazgo

El cuerpo de Kevin Santiago Ángel Garzón, profesor del Colegio Santiago de las Atalayas, en Bosa, fue ubicado después de varios días de búsqueda adelantada por su familia, allegados y comunidad educativa. La Fiscalía informó que, desde el reporte de desaparición, activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y puso en marcha labores de policía judicial. Según el reporte preliminar de Medicina Legal citado por las autoridades, el cuerpo correspondería al docente.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el caso fue asumido por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, con el fin de identificar a los posibles responsables. Por el momento, las autoridades no han confirmado públicamente la causa de muerte, por lo que la familia permanece a la espera del dictamen oficial de Medicina Legal.

El cuerpo fue encontrado en la localidad de Kennedy y que presentaría signos de tortura. Sin embargo, esa información debe ser leída con cautela mientras no haya un reporte forense definitivo ni una imputación formal dentro del proceso.

El último rastro de Kevin Santiago

Kevin Santiago había sido visto por última vez el miércoles 20 de mayo, luego de cumplir su jornada laboral y asistir a un gimnasio del barrio Gran Colombiano, en Kennedy. Su madre, Marta Garzón, contó que habló con él hacia las 6:15 o 6:20 p. m., cuando le indicó que estaba entrenando.

Horas después, la familia empezó a notar que algo no estaba bien. Según los relatos conocidos, el profesor solía llegar a su casa hacia las 11:30 p. m., pero esa noche no regresó. Su madre le escribió por WhatsApp, el mensaje apareció como leído y no recibió respuesta. Más tarde, cerca de la 1:14 a. m., intentó llamarlo de nuevo, pero el celular ya no tenía conexión o enviaba las llamadas al buzón.

El docente se movilizaba en una motocicleta azul y negra de placas XHH 74G. Sus familiares también habían entregado detalles sobre su vestimenta y señas particulares para facilitar la búsqueda, entre ellas un tatuaje de un ojo con un reloj en el brazo izquierdo y otro de un balón de fútbol con un guante en el pie derecho.

¿Quién era el docente?

Kevin Santiago Ángel Garzón tenía 31 años y trabajaba como profesor de informática y robótica en el Colegio Santiago de las Atalayas, institución educativa ubicada en la localidad de Bosa. Además, según los reportes conocidos, en sus ratos libres prestaba servicios de transporte por aplicaciones para obtener ingresos adicionales.

La desaparición generó preocupación entre familiares, estudiantes, vecinos y miembros de la comunidad educativa. En los días previos al hallazgo, allegados realizaron un plantón y una velatón para pedir avances en la búsqueda y mayor revisión de cámaras de seguridad en los sectores donde pudo haber estado el profesor.

Tras la notificación del hallazgo, la investigación queda concentrada en establecer la ruta que siguió Kevin Santiago después de salir del gimnasio, las circunstancias de su muerte y si hubo terceros involucrados. La familia está a la espera de los resultados oficiales de Medicina Legal y de las próximas actuaciones de la Fiscalía.