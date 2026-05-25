Inicio
Bogotá

Bogotá abre 5.000 cupos para fortalecer emprendimientos

Lun, 25/05/2026 - 15:26
Los beneficiados podrán acceder hasta a 3 millones de pesos en bienes no reembolsables.
Secretaría de Desarrollo Económico
Créditos:
Secretaría de Desarrollo Económico

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico abrió la convocatoria de Emprendópolis 2026, una estrategia que busca fortalecer los negocios locales de Bogotá y apoyar a emprendedores con acompañamiento especializado y acceso a recursos no reembolsables.

La iniciativa contará con 5.000 cupos dirigidos a negocios de sectores específicos como gastronomía, textil y confección, cosmética y belleza, artesanías, calzado y marroquinería, además de comercio y prestación de servicios.

Apoyos de hasta tres millones de pesos

Uno de los componentes más importantes de la convocatoria es la capitalización en especie. Según informó la entidad, los emprendedores seleccionados podrán recibir activos fijos tangibles de acuerdo con el nivel de desarrollo de sus negocios.

Los apoyos pueden alcanzar hasta tres millones de pesos en bienes no reembolsables, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas y comerciales de los emprendimientos beneficiados.

De acuerdo a lo manifestado por María del Pilar López, el programa busca contribuir a construir una ciudad más productiva y competitiva: “Sabemos que emprender no es fácil y que adaptarse a las dinámicas del mercado representa grandes retos. Por eso, en esta versión de Emprendópolis ofrecemos un acompañamiento más integral, ajustado a las necesidades de los emprendedores”.

También puede leer: Elecciones 2026:¿qué es el cierre de campaña y por qué importa?

Estos son los requisitos para participar

  • Que los negocios sean locales y que operen en la ciudad de Bogotá. Además deben demostrar como mínimo 3 meses de operación. 

  • Contar con el RUT donde se asocien actividades relacionadas únicamente con estos sectores económicos.

¿Cómo aplicar a la convocatoria?

Las personas interesadas en aplicar a la convocatoria podrán consultar los detalles e inscribirse a través de la página web oficial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Bogotá
Emprendimiento
Alcaldía de Bogotá
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
El papa León XIV advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial
El papa León XIV advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial
En su primera encíclica, el papa León XIV advirtió que la inteligencia artificial no es neutral y alertó sobre la concentración de poder tecnológico en pocas manos.
Colombia
Secuestran al coordinador de campaña de Paloma Valencia en el municipio de Tame
Secuestran al coordinador de campaña de Paloma Valencia en municipio de Tame
El secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, coordinador de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia en Tame, Arauca, encendió las alarmas sobre la seguridad en esa región del país a pocos días de las elecciones presidenciales.
Bogotá
Hallan sin vida a Kevin Santiago Ángel, docente desaparecido en Bogotá
Hallan sin vida a Kevin Santiago Ángel, docente desaparecido en Bogotá
Kevin Santiago Ángel Garzón fue hallado sin vida tras cinco días desaparecido. Fiscalía asumió la investigación del caso.
Colombia
Red+ aparta a su director tras denuncias de acoso sexual y laboral
Giovanni Celis
Una investigación de la revista Raya reveló presuntos contactos inapropiados y humillaciones públicas.