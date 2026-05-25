Bogotá abre 5.000 cupos para fortalecer emprendimientos

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico abrió la convocatoria de Emprendópolis 2026, una estrategia que busca fortalecer los negocios locales de Bogotá y apoyar a emprendedores con acompañamiento especializado y acceso a recursos no reembolsables.

La iniciativa contará con 5.000 cupos dirigidos a negocios de sectores específicos como gastronomía, textil y confección, cosmética y belleza, artesanías, calzado y marroquinería, además de comercio y prestación de servicios.

Apoyos de hasta tres millones de pesos

Uno de los componentes más importantes de la convocatoria es la capitalización en especie. Según informó la entidad, los emprendedores seleccionados podrán recibir activos fijos tangibles de acuerdo con el nivel de desarrollo de sus negocios.

Los apoyos pueden alcanzar hasta tres millones de pesos en bienes no reembolsables, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas y comerciales de los emprendimientos beneficiados.

De acuerdo a lo manifestado por María del Pilar López, el programa busca contribuir a construir una ciudad más productiva y competitiva: “Sabemos que emprender no es fácil y que adaptarse a las dinámicas del mercado representa grandes retos. Por eso, en esta versión de Emprendópolis ofrecemos un acompañamiento más integral, ajustado a las necesidades de los emprendedores”.

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