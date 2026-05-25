Posible feminicidio en Ciudad Bolívar: una mujer fue asesinada en su vivienda

Las autoridades investigan un nuevo caso de posible feminicidio ocurrido en el barrio Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. El hecho habría ocurrido en la noche del domingo 24 de mayo, hacia las 8:00 p.m., dentro de la vivienda donde residía la víctima junto a su pareja sentimental.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría sido atacada con arma blanca por su compañero sentimental en medio de una situación que es materia de investigación. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar ruidos sospechosos provenientes de la vivienda.

La víctima murió antes de recibir atención médica

Cuando los uniformados de la Policía llegaron al lugar encontraron a la mujer gravemente herida. Sin embargo, debido a la magnitud de las lesiones, la víctima falleció en el sitio antes de poder recibir atención médica.

En el lugar de los hechos también se encontraba una menor de 7 años, al parecer hija de la víctima, quien fue puesta bajo protección de las autoridades y trasladada a un lugar seguro mientras avanza el proceso investigativo.

El presunto agresor fue capturado

El hombre señalado como presunto agresor fue identificado por habitantes y testigos del sector, por lo que las autoridades procedieron con su captura en el mismo lugar de los hechos. Mientras tanto, investigadores judiciales avanzan en la recopilación de evidencias y declaraciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se realizarán los procedimientos forenses correspondientes.

Cifras de feminicidio en Bogotá

El caso vuelve a encender las alarmas sobre las violencias basadas en género en la capital del país. Según cifras compartidas por la concejal María Clara Name Ramírez, con datos de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de la Mujer, en lo corrido de 2026 ya se han registrado cinco feminicidios en Bogotá.

Además, las autoridades reportaron 895 alertas tempranas y valoraciones por alto riesgo de feminicidio, reflejando que cientos de mujeres enfrentan situaciones extremas de violencia y requieren acompañamiento institucional oportuno.

En cuanto a violencia intrafamiliar, Bogotá registra 9.150 denuncias durante este año, una cifra que, según la cabildante, significa que cada hora tres mujeres son víctimas de maltrato en la ciudad.