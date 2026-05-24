Una falsa promesa de viajar, trabajar y regularizarse en Estados Unidos y Europa terminó en una investigación internacional por tráfico de migrantes agravado. La DIJIN, la Fiscalía, HSI de Estados Unidos y autoridades del Reino Unido desarticularon en Bogotá una presunta red criminal que operaba bajo la fachada de la agencia “Wonderland Dreams” y una supuesta fundación.

En el operativo fueron capturadas Lina María Mesa Ramírez, Isabel Teresa Ramírez Ramírez y Johanna Pinilla Ramírez, señaladas de captar ciudadanos vulnerables mediante redes sociales y ofertas migratorias que, según las autoridades, no existían.

Así habría operado “Wonderland Dreams”

De acuerdo con la investigación, la estructura ofrecía paquetes laborales y migratorios hacia Estados Unidos y Europa. Las supuestas ofertas incluían tiquetes aéreos, viajes turísticos, permisos de trabajo, alojamiento, acompañamiento en tránsito y promesas de regularización migratoria.

Pero, una vez las víctimas pagaban y viajaban de forma irregular, quedaban expuestas al abandono, la pérdida de su dinero y graves riesgos migratorios en los países de tránsito y destino.

La alerta que destapó el caso

El caso empezó a tomar fuerza por una alerta del Reino Unido. Un memorando oficial advirtió un aumento atípico del 316 % en solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos ante el Home Office entre abril de 2023 y marzo de 2024.

Según las autoridades, varios de esos casos usaban paquetes turísticos de “Wonderland Dreams” como fachada. En paralelo, HSI detectó patrones de movilidad irregular, rutas usadas por la red y acompañantes que habrían servido para evadir controles migratorios.

Incautaron pasaportes y documentos de víctimas

Durante los allanamientos en los barrios La Castellana y Arrayanes, en Bogotá, las autoridades incautaron 23 pasaportes, 5 celulares, 6 computadores, 2 cédulas, 29 carpetas, sobres con documentos de víctimas, cuadernos de pagos y licencias de conducción.

Las tres mujeres fueron presentadas ante un juez de control de garantías, que legalizó sus capturas. La Fiscalía les imputó los delitos de tráfico de migrantes agravado y concierto para delinquir.

La Policía pidió a los ciudadanos verificar la legalidad de agencias de viaje y ofertas migratorias antes de entregar dinero, documentos personales o aceptar supuestos procesos para salir del país.