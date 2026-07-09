Gobierno de De la Espriella cerrará embajadas en Cuba y Nicaragua

Omar Bula, canciller designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, anunció en una entrevista con Noticias Caracol que el próximo gobierno cerrará las embajadas de Colombia en Cuba y Nicaragua, como parte de la nueva orientación que tendría la política exterior del país.

“No va a haber embajadas en Nicaragua y Cuba. Para mí una embajada en una dictadura legitima la dictadura”, afirmó el futuro canciller. En cuando a los demás países, Bula explicó que la prioridad construir alianza con aquellos que compartan los valores democráticos y occidentales. En los demás casos se mantendrá una relación "pragmática, pero positiva"

Frente a Venezuela, Bula planteó una posición diferente. Según explicó, el gobierno entrante buscará mantener una relación “constructiva”, enfocada en temas como la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado y el desarrollo económico entre ambos países. Lo anterior, aprovechando las buenas relaciones con Estados Unidos.

Restablecimiento de relaciones con Israel

El canciller designado también reafirmó lo que el presidente electo ya había anunciado con anterioridad: que la relación diplomática con Israel será restablecida de manera inmediata. Según Bula, ese país ha sido un aliado importante para Colombia en materia de seguridad, cooperación estratégica y asuntos económicos.

Las declaraciones de Bula hacen parte de la línea que ha anunciado el gobierno electo para reorganizar la Cancillería y replantear las relaciones internacionales de Colombia.

El futuro ministro de Relaciones Exteriores también señaló que se revisará la participación del país en organismos multilaterales, bajo un criterio de costo-beneficio y defensa del interés nacional.

Una nueva hoja de ruta diplomática

Con estos anuncios, el gobierno entrante marca distancia frente a la política exterior del presidente Gustavo Petro y anticipa una diplomacia más alineada con gobiernos considerados aliados estratégicos por la administración de De la Espriella.

El cierre de las embajadas en Cuba y Nicaragua sería una de las primeras decisiones de alto impacto en materia internacional del próximo gobierno.