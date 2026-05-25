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Red+ aparta a su director tras denuncias de acoso sexual y laboral

Lun, 25/05/2026 - 17:33
Una investigación de la revista Raya reveló presuntos contactos inapropiados y humillaciones públicas.
Giovanni Celis
Créditos:
Confecámaras

Red+ Noticias anunció la separación temporal de Giovanni Celis de su cargo como director del noticiero, luego de una investigación de la revista Raya en la que se denuncian presuntos casos de acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual al interior del canal.

Según la investigación periodística, una serie de chats, testimonios y relatos de exempleados y trabajadores del medio señalan a Celis por supuestos contactos físicos no consentidos, besos, comentarios sobre el cuerpo de periodistas, llamadas fuera del horario laboral y humillaciones públicas.

 

Testimonios relatan presuntos abusos y control sobre la vida privada


La publicación basa gran parte de su investigación en dos fuentes principales, además de una excolaboradora, una fuente masculina y otros trabajadores consultados dentro del canal.

Una de las fuentes aseguró que “en al menos cuatro ocasiones, él simulaba un descuido cuando me saludaba y me dio varios besos directamente en la boca”.Según la revista, las conductas denunciadas también habrían afectado la vida privada de algunos trabajadores. 

Las denuncias no se limitarían al presunto acoso sexual. Una de las fuentes relató que, en una ocasión, el director le habría quebrado el teclado a un periodista por un error ortográfico. “Uno llegaba al consejo de redacción y comenzaba: ‘usted no tiene un culo’, le pegaba a las paredes, gritaba, nos trataba de hijueputas”, aseguró el testimonio citado por Raya.

La respuesta de Giovanni Celis

La revista indicó que se comunicó con Giovanni Celis para conocer su versión frente a los señalamientos. Ante esto, el director respondió: “No, eso no es cierto, yo no he hecho eso. Déjeme, por favor, yo reviso ese tema porque no es así”.

Por el momento, el Ministerio de Trabajo será el encargado de llevar a cabo la investigación y garantizar la protección de las posibles víctimas.

El caso se suma al movimiento #YoTeCreoColega

Este caso ocurre dos meses después de las denuncias por presunto acoso sexual y laboral en Caracol Televisión, que dieron origen al movimiento #YoTeCreoColega y desencadenaron una nueva ola de testimonios compartidos bajo el hashtag #MeToo colombiano.

Como resultado de ese proceso, los reconocidos presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas fueron desvinculados del canal. Además, según la periodista Juanita Gómez, una de las impulsoras del movimiento, se habrían conocido cerca de 260 denuncias relacionadas con violencia y acoso de género en distintos medios de comunicación del país.

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