Red+ aparta a su director tras denuncias de acoso sexual y laboral

Testimonios relatan presuntos abusos y control sobre la vida privada



La publicación basa gran parte de su investigación en dos fuentes principales, además de una excolaboradora, una fuente masculina y otros trabajadores consultados dentro del canal.

Una de las fuentes aseguró que “en al menos cuatro ocasiones, él simulaba un descuido cuando me saludaba y me dio varios besos directamente en la boca”.Según la revista, las conductas denunciadas también habrían afectado la vida privada de algunos trabajadores.

Las denuncias no se limitarían al presunto acoso sexual. Una de las fuentes relató que, en una ocasión, el director le habría quebrado el teclado a un periodista por un error ortográfico. “Uno llegaba al consejo de redacción y comenzaba: ‘usted no tiene un culo’, le pegaba a las paredes, gritaba, nos trataba de hijueputas”, aseguró el testimonio citado por Raya.

La respuesta de Giovanni Celis

La revista indicó que se comunicó con Giovanni Celis para conocer su versión frente a los señalamientos. Ante esto, el director respondió: “No, eso no es cierto, yo no he hecho eso. Déjeme, por favor, yo reviso ese tema porque no es así”.

Por el momento, el Ministerio de Trabajo será el encargado de llevar a cabo la investigación y garantizar la protección de las posibles víctimas.

El caso se suma al movimiento #YoTeCreoColega

Este caso ocurre dos meses después de las denuncias por presunto acoso sexual y laboral en Caracol Televisión, que dieron origen al movimiento #YoTeCreoColega y desencadenaron una nueva ola de testimonios compartidos bajo el hashtag #MeToo colombiano.

Como resultado de ese proceso, los reconocidos presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas fueron desvinculados del canal. Además, según la periodista Juanita Gómez, una de las impulsoras del movimiento, se habrían conocido cerca de 260 denuncias relacionadas con violencia y acoso de género en distintos medios de comunicación del país.