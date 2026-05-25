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Colombianos en Venezuela votarán por primera vez desde 2018

Lun, 25/05/2026 - 16:47
Los colombianos que residen en Venezuela podrán votar en las elecciones presidenciales por primera vez desde 2018.
Colombianos en Venezuela vuelven a votar
Créditos:
Archivo particular

Miles de colombianos residentes en Venezuela, que concentra una de sus mayores poblaciones de ciudadanos en el exterior, están convocados a votar a partir de este lunes en las primeras elecciones presidenciales de su país que se celebran en esta nación caribeña desde 2018, dijo a EFE el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo.

Ambas naciones vecinas habían roto relaciones en 2019, cuando el entonces gobernante colombiano, Iván Duque, no reconoció a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela y apoyó al antichavista Juan Guaidó.

Los lazos se restablecieron en 2022, tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia del país andino en agosto de ese año.

Rengifo indicó que se habilitaron 23 puestos electorales en distintas ciudades venezolanas, como Maracaibo y San Cristóbal, capitales de los estados Zulia y Táchira (oeste, fronterizos con Colombia), respectivamente, además de Caracas, ciudad donde, indicó, ya habían votado 253 ciudadanos hasta el mediodía (16:00 GMT).

El diplomático recordó que son las primeras presidenciales colombianas que se celebran en ese país tras "ocho años de ayuno electoral" y expresó que se espera una mayor participación respecto a las legislativas de marzo pasado.

"El colombiano residente acá le presta mucha mayor atención a la presidencial que a las elecciones de Congreso", señaló Rengifo, embajador en Venezuela desde 2023.

Venezuela tiene el segundo mayor "potencial electoral" de Colombia en el mundo, con 180.782 personas, la mayoría mujeres, luego de España, indicó a EFE el Consulado del país andino en Caracas, que aclara que el número no ha sido depurado.

Los tres principales candidatos a la Presidencia colombiana cerraron el domingo sus campañas con multitudinarios mítines en los que buscaron convencer a los indecisos de votar por ellos el próximo domingo 31 de mayo, día de la primera vuelta de las elecciones para suceder a Petro.

El senador izquierdista Iván Cepeda, el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella y la senadora derechista Paloma Valencia ocupan los primeros lugares en la preferencia del electorado, de acuerdo a las encuestas.

Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, llega a la recta final de la campaña en primer lugar, aunque De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se le acercó en las últimas semanas, mientras que Valencia, del Centro Democrático, espera dar la sorpresa y meterse en la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio en caso de ser necesaria.

Creado Por
Agencia EFE
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