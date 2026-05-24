Fuerzas Militares desplegadas en todo el país para jornada electoral

Con motivo de la jornada electoral y bajo la estrategia del Plan Democracia 2026, las Fuerzas Militares activaron un amplio dispositivo de seguridad en distintas regiones del país para garantizar el desarrollo de las votaciones en condiciones de orden y tranquilidad.

El operativo contempla la movilización de capacidades terrestres, marítimas, aéreas y fluviales, con presencia prioritaria en zonas consideradas estratégicas por factores de seguridad y control institucional. La misión será acompañar a la ciudadanía y prevenir cualquier situación que pueda alterar el proceso democrático.

Más de 13 mil puestos de votación estarán habilitados

De acuerdo con un comunicado de las Fuerzas Armadas, para estas elecciones fueron habilitados 13.489 puestos de votación y más de 120.000 mesas en todo el territorio nacional. De esos puntos, 5.720 estarán bajo custodia directa de tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En esos lugares, los uniformados asumirán labores de vigilancia, control territorial y acompañamiento institucional. Además, 126.000 integrantes de las Fuerzas Militares estarán enfocados específicamente en la protección de los puestos de votación.

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