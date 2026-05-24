Así fueron los cierres de campaña de Cepeda, De la Espriella y Valencia

Este fin de semana, los tres candidatos que van punteando las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, realizaron sus respectivos cierres de campaña según lo establece el Decreto 0188 de 2026, en donde se ordena que desde el lunes anterior a las elecciones, los actos de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados.

Iván Cepeda le apuesta al Caribe tras masivo evento en Bogotá

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto con su formula vicepresidencial, Aida Quilqué, trasladó su discurso al norte del país luego de un concurrido encuentro en la plaza de Bolívar, en Bogotá. Su segunda parada fue en la región Caribe en el sector de La Boquilla, en Cartagena, donde defendió el legado de la actual administración.

Durante su intervención, Cepeda denunció lo que calificó como "ataques políticos y bloqueos" institucionales contra las reformas sociales de izquierda. El aspirante también realizó criticas al Banco de la República por el reciente incremento en las tasas de interés y cuestionó severamente los fallos judiciales que, según su criterio, buscan frenar leyes y decretos de corte social. Cepeda tiene previsto realizar su último acto de campaña en la plaza pública este domingo en Barranquilla.