Así fueron los cierres de campaña de Cepeda, De la Espriella y Valencia

Este fin de semana, los tres candidatos que van punteando las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, realizaron sus respectivos cierres de campaña según lo establece el Decreto 0188 de 2026, en donde se ordena que desde el lunes anterior a las elecciones, los actos de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados.
Iván Cepeda le apuesta al Caribe tras masivo evento en Bogotá
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto con su formula vicepresidencial, Aida Quilqué, trasladó su discurso al norte del país luego de un concurrido encuentro en la plaza de Bolívar, en Bogotá. Su segunda parada fue en la región Caribe en el sector de La Boquilla, en Cartagena, donde defendió el legado de la actual administración.
Durante su intervención, Cepeda denunció lo que calificó como "ataques políticos y bloqueos" institucionales contra las reformas sociales de izquierda. El aspirante también realizó criticas al Banco de la República por el reciente incremento en las tasas de interés y cuestionó severamente los fallos judiciales que, según su criterio, buscan frenar leyes y decretos de corte social. Cepeda tiene previsto realizar su último acto de campaña en la plaza pública este domingo en Barranquilla.
De la Espriella: Discurso de seguridad, blindaje y defensa constitucional
Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella concentró su agenda del viernes en Bogotá, en la Plaza de Lourdes en Chapinero. Allí estuvo acompañado por figuras clave de la derecha como el senador electo de Salvación Nacional, Enrique Gómez.
El sábado, De la Espriella aterrizó en el Malecón del Río en Barranquilla junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. En este escenario, el candidato justificó el uso de un chaleco blindado durante sus apariciones públicas (en respuesta a las declaraciones de Paloma Valencia en días anteriores). En materia de propuestas, enfatizó que el futuro de la democracia radica en el respeto estricto a la Constitución de 1991. Su campaña cerrará este domingo con un gran evento en la Plaza de Toros La Macarena, en Medellín.
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Paloma Valencia busca reivindicarse en Antioquía
La bancada del Centro Democrático y su candidata, Paloma Valencia, también realizaron grandes eventos en tarima abierta. La aspirante recibió el respaldo político en Barranquilla de diversos líderes de la denominada 'Gran Consulta', entre los que destacaron Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán, entre otros.
Valencia, quien ha estado recorriendo varios municipios del departamento de Antioquia en compañía del expresidente Álvaro Uribe Vélez, centró sus discursos en duras críticas a la política de "paz total" del actual Gobierno y prometió una política de "mano dura" para contrarrestar la crisis de seguridad nacional. La agenda pública de la candidata culminará este domingo con un evento masivo en el Movistar Arena de Bogotá.
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