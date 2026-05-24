Empate técnico entre Cepeda y De la Espriella en la última encuesta del CNC

Cepeda sigue liderando, pero pierde terreno

De acuerdo con el estudio, realizado entre el 16 y el 22 de mayo a 2.203 personas, el candidato del Pacto Histórico lidera con el 33,5 % de intención de voto, mientras que el abogado Abelardo de la Espriella alcanza el 30,9 %.

La diferencia entre ambos aspirantes se ubica dentro del margen de error de la encuesta, que es inferior al 3 %, por lo que el estudio refleja un empate técnico entre los dos candidatos.

Aunque Cepeda continúa en el primer lugar, la medición evidencia una caída en su respaldo electoral. El senador registra cuatro puntos menos frente a la encuesta anterior y, hasta ahora, no ha logrado superar el 40 % de intención de voto en ninguna de las mediciones realizadas por el CNC.

De la Espriella crece y se acerca al primer lugar

Por su parte, Abelardo de la Espriella presenta uno de los mayores crecimientos de la encuesta. El abogado supera por primera vez el 30 % de intención de voto y se acerca al liderato en la carrera presidencial.

El avance del candidato independiente comienza a consolidarlo como uno de los principales contendores en la disputa electoral, especialmente en un escenario marcado por la polarización política.

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Paloma Valencia cae en intención de voto

La encuesta también refleja una disminución en el respaldo a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien obtuvo el 12,6 % en esta medición. La cifra representa una caída de tres puntos frente al sondeo anterior.

El resultado la mantiene distante de los dos primeros lugares y complica sus posibilidades de disputar una eventual segunda vuelta presidencial.

Los demás candidatos siguen sin aparecer

Además de los candidatos mencionados, la encuesta incluyó a otros aspirantes con menor respaldo. Claudia López sumó 2,5 % y Sergio Fajardo 2,1 %. Ningún otro candidato superó el 2 % de intención de voto.

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La segunda vuelta comienza a tomar forma

El panorama también deja abierta la discusión sobre una eventual segunda vuelta presidencial. Según análisis y sondeos publicados recientemente, el escenario entre Cepeda y De la Espriella se perfila como el más probable si ningún candidato logra imponerse en primera vuelta.

Incluso, otras encuestas conocidas en las últimas semanas muestran resultados divididos sobre un eventual balotaje. Mientras algunos estudios le dan ventaja a Iván Cepeda frente a De la Espriella en segunda vuelta, otros reflejan un escenario mucho más cerrado entre ambos aspirantes.

Con este panorama, la recta final de la campaña presidencial se mantiene completamente abierta y marcada por una fuerte disputa entre los sectores políticos de izquierda y derecha en Colombia.