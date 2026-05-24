¿Cuándo empiezan las votaciones en el exterior?

A partir de este lunes 25 de mayo inicia oficialmente la jornada de votaciones en el exterior para las elecciones de presidente y vicepresidente de Colombia correspondientes al periodo constitucional 2026-2030. Los ciudadanos colombianos residentes fuera del país podrán ejercer su derecho al voto durante una semana, hasta el próximo domingo 31 de mayo.
De acuerdo con la Registraduría Nacional, un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para sufragar en el exterior. Del total de electores, 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres.
¿Cuántos puestos y mesas de votación habrá en el exterior?
Para garantizar el desarrollo de la jornada democrática, la Registraduría instalará 253 puestos de votación distribuidos en 67 países.
Entre el 25 y el 30 de mayo estarán habilitadas 1.489 mesas de votación. Sin embargo, para el sábado 31 de mayo, último día de la jornada electoral en el exterior, se aumentará el número a 2.181 mesas.
Las votaciones se realizarán en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, según la hora local de cada país.
Documentos válidos para votar en el exterior
La Registraduría recordó que el único documento válido para ejercer el derecho al voto, tanto en Colombia como en el exterior, es la cédula de ciudadanía.
Los ciudadanos podrán identificarse con:
- La cédula amarilla con hologramas.
- La cédula digital en formato físico.
- La cédula digital desde el dispositivo móvil.
La entidad aclaró que documentos como el pasaporte, la contraseña, la libreta militar u otros documentos de identificación no serán válidos para sufragar durante estas elecciones presidenciales.
¿Cómo consultar el lugar de votación?
Los colombianos en el exterior podrán verificar su puesto de votación a través de diferentes canales habilitados por la Registraduría:
- El chatbot institucional.
- La aplicación móvil “aVotar”, disponible gratuitamente en Google Play y App Store.
- El portal oficial de la Registraduría Nacional en la opción “Consulta lugar de votación”.
Resultados preliminares de las votaciones en el exterior
La Registraduría informó que los resultados preliminares de las votaciones de colombianos en el exterior comenzarán a divulgarse el 31 de mayo a partir de las 4:00 p. m., hora legal colombiana.