¿Cuándo empiezan las votaciones en el exterior?

A partir de este lunes 25 de mayo inicia oficialmente la jornada de votaciones en el exterior para las elecciones de presidente y vicepresidente de Colombia correspondientes al periodo constitucional 2026-2030. Los ciudadanos colombianos residentes fuera del país podrán ejercer su derecho al voto durante una semana, hasta el próximo domingo 31 de mayo.

Lea también: Estos son los 10 finalistas para ser Contralor General

De acuerdo con la Registraduría Nacional, un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para sufragar en el exterior. Del total de electores, 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres.

¿Cuántos puestos y mesas de votación habrá en el exterior?

Para garantizar el desarrollo de la jornada democrática, la Registraduría instalará 253 puestos de votación distribuidos en 67 países.

Entre el 25 y el 30 de mayo estarán habilitadas 1.489 mesas de votación. Sin embargo, para el sábado 31 de mayo, último día de la jornada electoral en el exterior, se aumentará el número a 2.181 mesas.

Las votaciones se realizarán en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, según la hora local de cada país.