Sergio Fajardo anuncia que esta será su última candidatura presidencial

Sergio Fajardo sorprendió al panorama político colombiano al anunciar que las elecciones de 2026 marcarán el final de su trayectoria como aspirante a cargos de elección popular. La declaración fue realizada durante un encuentro público con la senadora Paloma Valencia en el Hotel El Prado de Barranquilla.

El diálogo, transmitido en vivo a través de redes sociales, permitió al exalcalde de Medellín reflexionar sobre su carrera política y explicar las razones personales que lo llevaron a tomar esta decisión.

“Esta es mi última elección”

Durante la conversación, Fajardo afirmó que, aunque mantiene la energía y motivación para afrontar la actual campaña presidencial, considera que ha llegado el momento de cerrar su ciclo político electoral.

“Esta es mi última elección. Voy a cumplir 70 años. Y tengo más energía que cuando arranqué en Medellín con cero por ciento en la primera encuesta”, expresó el líder de centro.

El exgobernador de Antioquia aprovechó el espacio para invitar a los ciudadanos a respaldar una propuesta política moderada que, según dijo, represente a todos los colombianos y no únicamente a un sector ideológico.

El balance de sus campañas presidenciales

Sergio Fajardo también hizo un balance de sus tres intentos por llegar a la Presidencia de Colombia. Defendió la coherencia de sus posiciones políticas y aseguró que siempre prefirió mantenerse fiel a sus principios antes que buscar alianzas estratégicas que comprometieran su visión.

Según el candidato, esa postura pudo haberle costado resultados electorales en el pasado, pero insistió en que nunca estuvo dispuesto a renunciar a sus convicciones para alcanzar el poder.

Además, lanzó críticas a las coaliciones de otros sectores políticos, señalando que algunas campañas se construyen con figuras con las que él no compartiría espacios políticos.

Llamado a evitar la polarización

Durante el encuentro en Barranquilla, Fajardo también se refirió al clima de polarización que vive el país y advirtió sobre los riesgos institucionales y económicos que enfrenta Colombia.

“A ese precipicio no tenemos que llegar”, afirmó el dirigente político al insistir en la necesidad de fortalecer una alternativa de centro que reduzca las divisiones sociales.

La conversación concluyó en un tono cordial entre ambos dirigentes. Tras escuchar el anuncio del retiro político de Fajardo, la senadora Paloma Valencia le expresó públicamente su aprecio y reconocimiento.