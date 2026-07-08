Aparece en España un retrato atribuido a Velázquez tras 25 años de búsqueda

Un desconocido retrato del conde-duque de Olivares, atribuido a Diego Velázquez, fue localizado en una colección privada de España, según informó el director del Instituto de Artes de Detroit, Salvador Salort-Pons, quien publicó el hallazgo en la revista Ars Magazine.

Un hallazgo tras 25 años de búsqueda

Salort-Pons llevaba 25 años tras la pista de esta obra. El interés surgió cuando realizaba su doctorado en Historia del Arte en Italia y encontró documentación que mencionaba la existencia del cuadro, relató a EFE.

A finales del año pasado, recibió un correo de los propietarios de una colección privada en España, quienes lo invitaron a examinar una pintura. Después de someterla a varios estudios, llegó a la conclusión de que se trataba de aquel retrato que hasta entonces no había sido localizado ni estudiado.

El hallazgo representa un “cierre de círculo” a nivel personal para el experto y un paso importante para “entender mejor la técnica y el desarrollo pictórico de Velázquez” durante sus primeros años en Madrid, un periodo del que, según explicó, “no hay tantas obras documentadas”.

De acuerdo con Salort-Pons, el retrato, titulado Conde-duque de Olivares con armadura, data de 1626, poco después de la llegada de Velázquez a Madrid desde Sevilla para trabajar al servicio del rey Felipe IV.

La obra fue entregada como regalo al legado papal que había viajado de manera extraordinaria a Madrid y formó parte de un encargo que también incluía un retrato de Francesco Barberini, cardenal y sobrino del papa Urbano VIII, explicó el historiador.

La pieza permaneció en la colección Barberini hasta finales del siglo XVII. Sin embargo, todavía se desconoce el recorrido que siguió hasta llegar a la colección privada española en la que fue localizada.

Como parte del proceso de atribución, Salort-Pons recomendó realizar un estudio técnico que incluyera radiografías, análisis de pigmentos e imágenes infrarrojas.

Olivares, retratado con armadura

Al parecer, el cuadro forma parte de una serie de cuatro retratos del conde-duque de Olivares que Velázquez pintó entre 1623 y 1626. Los otros tres se conservan en el Museo de Arte de São Paulo, la Hispanic Society of America de Nueva York y la colección Várez Fisa, en España.

A diferencia de las obras ya conocidas, en las que Olivares aparece representado como un hombre de Estado dentro de su despacho, en este retrato se le muestra por primera vez con armadura.

“En esta época, Olivares estaba liderando un proyecto de centralización militar para todos los reinos de la Corona española que se llamaba la Unión de Armas”, explicó Salort-Pons.

Aunque en esta obra Velázquez buscó demostrar su gran habilidad técnica, el retrato pudo no haber satisfecho al legado papal. Según el historiador, documentos del Archivo Apostólico Vaticano mencionan el encargo de otro retrato del conde-duque, que debía realizarse “conforme a la indicación” del cardenal Barberini.

“Es posible que no les gustara porque se representa a Olivares con una actitud un poco melancólica y un poco dura, con un aire nostálgico”, agregó.

La pieza, que se encuentra en un gran estado de conservación, llegará a Estados Unidos en enero de 2027 para formar parte de una exposición en el Instituto de Artes de Detroit.

La muestra prevé reunir los retratos que Velázquez hizo del conde-duque de Olivares durante su primera etapa madrileña, junto con el Retrato de Felipe IV con armadura y banda, conservado en el Museo del Prado de Madrid. EFE