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"Es una pérdida de tiempo": Trump da por terminado el cese al fuego con Irán

El anuncio del mandatario se produjo horas después de que Estados Unidos lanzara una serie de ataques contra la República Islámica.
Donald Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el memorando de entendimiento con Irán “se terminó” y aseguró que negociar con Teherán es una “pérdida de tiempo”, en medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente.

Las declaraciones se dieron durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, donde el mandatario estadounidense fue consultado por el estado del acuerdo marco que buscaba mantener un alto el fuego entre Washington y Teherán.

“Para mí se ha acabado”, dijo Trump al referirse al memorando con Irán. El mandatario también afirmó que no quiere continuar las conversaciones con el régimen iraní, al que acusó de mentir sobre los términos del acuerdo.

Duras críticas contra Teherán

“No quiero negociar con ellos”, sostuvo el presidente estadounidense, quien además calificó a los líderes iraníes como “gente enferma” y advirtió que, si Irán llegara a tener un arma nuclear, “la usarían”.

De acuerdo con Trump, la ruptura del entendimiento se da después de recientes ataques cruzados entre fuerzas estadounidenses e iraníes. El mandatario aseguró que Estados Unidos respondió “con mucha fuerza” a las agresiones contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio energético mundial.

Un acuerdo bajo tensión

El acuerdo, firmado semanas atrás, buscaba abrir una ventana de negociación para contener la confrontación y avanzar hacia un pacto más amplio sobre seguridad regional y el programa nuclear iraní.

Sin embargo, Trump insistió en que Teherán tergiversó los compromisos alcanzados y defendió su decisión de endurecer la postura frente al régimen iraní.

“Es una pérdida de tiempo tratar con ellos”, afirmó el mandatario, aunque reconoció que algunos negociadores estadounidenses podrían continuar los contactos diplomáticos.

Crece la incertidumbre internacional

La decisión aumenta la incertidumbre internacional y vuelve a encender las alertas sobre una posible ampliación del conflicto en Medio Oriente.

Tras las declaraciones de Trump, los mercados reaccionaron con preocupación por el impacto que una nueva escalada podría tener sobre el petróleo y la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.

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