Cinco mujeres fueron condenadas por integrar una red dedicada a realizar procedimientos estéticos irregulares en Medellín, que dejó más de 40 víctimas con deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las condenadas aceptaron los cargos formulados en su contra por las afectaciones causadas a varias mujeres que acudieron a estos procedimientos, realizados sin cumplir las condiciones de higiene, salubridad ni los requisitos médicos exigidos para intervenciones quirúrgicas invasivas.

Las condenadas son Yarleny Mosquera Aguirre, Elizabeth Rojas Tobón, Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo.

Según la investigación, entre abril de 2023 y mayo de 2024, la red contactó a mujeres de diferentes edades, en su mayoría a través de redes sociales, para ofrecerles una intervención conocida como lipólisis láser con transferencia glútea.

En total, 55 mujeres acudieron a casas de familia que habían sido acondicionadas como salas de cirugía improvisadas. Sin embargo, estos lugares no cumplían las condiciones necesarias para realizar procedimientos invasivos. Como consecuencia, más de 40 pacientes adquirieron una bacteria no tuberculosa que les causó afectaciones físicas permanentes.

Así operaba la red estética

La Fiscalía estableció que Yarleny Mosquera Aguirre era la encargada de realizar las cirugías y se presentaba como médica, pese a no contar con título profesional, conocimientos ni certificaciones en el área de la salud.

Por su parte, Elizabeth Rojas Tobón asumía los asuntos comerciales de la red. Según el ente investigador, era quien captaba a las clientas, gestionaba los pagos y promovía los procedimientos.

Las otras tres condenadas, Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, participaban en las intervenciones con labores relacionadas con la administración de medicamentos, la aplicación de anestesia local, la atención posoperatoria y los masajes posquirúrgicos.

Para la Fiscalía, la estructura operaba de manera articulada para atraer pacientes y realizar procedimientos estéticos sin contar con las garantías mínimas de seguridad médica.

Penas entre 83 y 88 meses de prisión

Las cinco mujeres reconocieron los hechos documentados por la Fiscalía y fueron condenadas, según su responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa.

Las penas impuestas están entre los 83 y 88 meses de prisión. Sin embargo, Yarleny Mosquera Aguirre continuará vinculada al proceso por el delito de concierto para delinquir agravado, cargo que no aceptó.

La sentencia es de primera instancia, por lo que en su contra aún proceden los recursos de ley.