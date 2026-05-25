Hassam se convirtió en tendencia en redes sociales luego de relatar un incómodo episodio que vivió durante un vuelo hacia Barranquilla, en medio del ambiente político que vive el país previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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A través de su cuenta de X, el humorista —cuyo nombre real es Gerly Hassam Gómez— contó que viajaba a la capital del Atlántico para cumplir con una presentación cuando coincidió con un grupo de personas que apoyaban al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Hassam criticó las arengas políticas dentro del avión

Según explicó el bogotano, durante gran parte del abordaje varios pasajeros lanzaron consignas políticas dentro de la aeronave, generando incomodidad entre algunos viajeros.

“Ayer en la mañana abordé un vuelo a Barranquilla porque tenía show en la noche, en el avión iban como 20 personas que cada vez que podían gritaban: ‘firme por la patria’”, escribió Hassam en redes sociales.

Aunque aclaró que no tiene intención de promover ni atacar a ningún candidato presidencial, sí cuestionó el comportamiento de quienes realizaron las arengas políticas durante el trayecto.

“A mí no me importa a quién apoyan, pero un avión no es un sitio para andar gritando sus arengas”, expresó Hassam en su publicación.

El momento incómodo con una pasajera

El relato tomó un tono más tenso cuando, según el comediante, una pasajera preguntó en voz alta si ese era “el avión de los ganadores en primera vuelta”. La situación provocó una respuesta inmediata de Hassam.

“No, este avión es de Latam y va para Barranquilla”, respondió el artista con ironía.

Posteriormente, el humorista aseguró que la mujer reaccionó de manera despectiva y le preguntó quién era él, a lo que respondió:

“Un ciudadano, con los mismos derechos que usted”.

El también actor afirmó que el episodio le dejó una reflexión sobre el respeto, la convivencia y las divisiones políticas que actualmente vive Colombia.

La reflexión de Hassam sobre la polarización política

En la parte final de su mensaje, Hassam cuestionó las actitudes clasistas y la falta de tolerancia que, según él, se evidencian en algunos sectores políticos.

“Si para solicitar respeto e igualdad de derechos hay que tener un apellido prestigioso o un estatus económico elevado, seguimos igual de jodidos gane quien gane”, escribió.

El humorista también reveló que viajaba en primera clase al momento del incidente, comentario con el que cerró su publicación en tono crítico e irónico.