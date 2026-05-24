La final de la tercera temporada de La casa de los famosos está más cerca de lo que muchos esperaban. Esta fue una entrega en la que el drama no faltó y dejó en claro que es uno de los realities más vistos en el país.

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En estos momentos quedan cinco participantes, Alejandro Estrada, Tebi Bernal, que ya tienen su puesto asegurado para la semana que viene, y Beba de la Cruz, Juanda Caribe y Valentino Lázaro que están en riesgo de eliminación este domingo 24 de mayo.

Durante la emisión de este sábado 25, los famosos que quedan en competencia vivieron la última fiesta antes del cierre, en la cual estuvieron acompañados de sus familiares, quienes han estado de visita a lo largo de la semana, disfrutaron de la temática de los años sesenta, con música de DJ Pece, Grupo La Factoría y Shaira.

Sin embargo, uno de los detalles que más destacó en esta velada fue cuando apareció el conductor Marcelo Cezán con un par de noticias, la primera que los familiares de los concursantes estarán de visita hasta este domingo, lo que quiere decir que también estarán presentes en el brunch.

El segundo anuncio fue el más importante, Cezán les preguntó a los famosos que a qué creen que se deba el número 29 que se veía en el set, para luego confirmar que este viernes 29 de mayo será la tan anticipada final de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’.