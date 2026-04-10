Inicio
Entretenimiento

Emily in Paris 6 será grabada en Grecia y Mónaco

Vie, 10/04/2026 - 16:39
Empiezan los preparativos de la sexta temporada de 'Emily in Paris', una de las series más exitosas de Netflix.
Emily in Paris sexta temporada
Créditos:
Netflix

La exitosa comedia romántica de Netflix 'Emily in Paris' volverá a salir de Francia y rodará la sexta temporada en Grecia y Mónaco, según informó este viernes Variety.

El proyecto protagonizado por Lily Collins comenzará la producción en mayo en dos nuevas ubicaciones de una trama que permanece en secreto, pero que todo apunta a que seguirá el viaje de Emily Cooper a Grecia tras haber recibido una invitación para una escapada por parte del chef Gabriel (Lucas Bravo).


La quinta temporada fue la primera en salir de Francia para rodar gran parte de su producción en Roma y Venecia. Además, la serie ha rodado en otras ciudades francesas, como Saint Tropez y Megève.

La nueva entrega contará con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo, Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.

Estrenada en Netflix en el año 2020, la trama de una de las series más populares del coloso del entretenimiento sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que se traslada a París para aportar una perspectiva estadounidense a una prestigiosa firma de lujo francesa.

Creado Por
Agencia EFE
Netflix
Series
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
¿Qué implicaciones tiene la caída de la emergencia económica de Petro?
Luis Fernando Mejía y billetes de Colombia.
Luis Fernando Mejía explica qué pasará con impuestos como el IVA, posibles devoluciones y los efectos fiscales tras la decisión de la Corte Constitucional.
Entretenimiento
Emily in Paris 6 será grabada en Grecia y Mónaco
Emily in Paris sexta temporada
Empiezan los preparativos de la sexta temporada de 'Emily in Paris', una de las series más exitosas de Netflix.
Regiones
Aeropuerto de Bucaramanga retoma operaciones tras bloqueos
Aeropuerto de Bucaramanga
El aeropuerto de Bucaramanga vuelve a funcionar con normalidad después de dos días de bloqueos.
Tendencias
Ronald Torres, el líder en artes escénicas que brilla en el extranjero
Ronald Torres
Conozca a Ronald Torres, un colombiano que acaba de recibir una distinción internacional en el ámbito de las artes escénicas.