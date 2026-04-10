Emily in Paris 6 será grabada en Grecia y Mónaco

La exitosa comedia romántica de Netflix 'Emily in Paris' volverá a salir de Francia y rodará la sexta temporada en Grecia y Mónaco, según informó este viernes Variety.

El proyecto protagonizado por Lily Collins comenzará la producción en mayo en dos nuevas ubicaciones de una trama que permanece en secreto, pero que todo apunta a que seguirá el viaje de Emily Cooper a Grecia tras haber recibido una invitación para una escapada por parte del chef Gabriel (Lucas Bravo).