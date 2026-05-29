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Artistas abandonan festival impulsado por Trump por el aniversario de EE.UU.

Vie, 29/05/2026 - 17:54
Bret Michaels se retiró del festival por el 250 aniversario de EE. UU. y se sumó a otros artistas que han abandonado el evento por la polémica sobre sus presuntos vínculos políticos.
Cinco artistas abandonan festival por el 250 aniversario de EE.UU. impulsado por Trump
Créditos:
EFE

El cantante de rock Bret Michaels, líder de la banda Poison, anunció este viernes que se retirará de la Gran Feria Estatal Americana, un festival organizado por la Administración de Donald Trump para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos.

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El cantante se convierte en el quinto artista en abandonar el evento, en medio de una creciente controversia por los supuestos vínculos políticos del festival.

Michaels explicó en una publicación en Instagram que aceptó participar porque el espectáculo le fue presentado como una celebración de la música y del país, pero afirmó que posteriormente se convirtió en algo "mucho más divisivo".

El músico añadió que también existían preocupaciones sobre la seguridad de sus seguidores, su banda, su equipo de trabajo y su familia, tras recibir amenazas que calificó de "completamente infundadas e imperdonables".

La salida de Michaels se suma a las de otros artistas como Martina McBride, Young MC, Morris Day y la banda The Commodores.

Varios de ellos aseguraron que desconocían inicialmente cualquier conexión política del evento y señalaron que les había sido presentado como una celebración no partidista destinada a unir a los estadounidenses a través de la música.

La polémica creció después de que surgieran cuestionamientos sobre presuntos vínculos del festival con el movimiento MAGA ('Make America Great Again') y sobre la participación de empresas relacionadas con aliados del presidente, Donald Trump, en la financiación de la iniciativa Freedom 250.

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Los organizadores habían anunciado originalmente un cartel encabezado por figuras como Vanilla Ice, Flo Rida, C+C Music Factory y Fab Morvan, exintegrante de Milli Vanilli.

El festival está previsto para celebrarse del 25 de junio al 10 de julio en la gran explanada nacional de Washington, como parte de las actividades impulsadas por la iniciativa Freedom 250 para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se cumplirá oficialmente el 4 de julio de 2026. 

Creado Por
Agencia EFE
Donald Trump
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