"Una catástrofe", las duras críticas de Paola Turbay a Petro

A pocos días de las elecciones presidenciales, Paola Turbay decidió pronunciarse públicamente sobre el panorama político del país y revelar cuál será su voto en las urnas.
A través de un video publicado en sus redes sociales, la actriz explicó las razones por las que no respaldará la continuidad del proyecto político liderado por el presidente Gustavo Petro y representado electoralmente por Iván Cepeda. Además, confirmó que apoyará la candidatura de Paloma Valencia junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.
Las expectativas con el Gobierno Petro
Aunque dejó claro que nunca votó por Gustavo Petro, Paola Turbay confesó que cuando el mandatario ganó las elecciones en 2022 esperaba que su administración tuviera resultados positivos para el país.
“Yo no voté por Petro, pero cuando ganó, lo primero que dije fue: ‘ojalá le vaya bien por el bien de Colombia’”, expresó Turbay en el mensaje difundido a través de Instagram.
Según explicó, incluso consideró importante darle una oportunidad a una propuesta política distinta después de años de oposición y movilizaciones sociales.
“Pensé que era bueno darle la oportunidad a su ideología para salir de la duda después de tantas marchas y tantos años de oposición”, afirmó.
La actriz lanzó fuertes críticas a la situación económica y social
Durante su intervención, la bogotana cuestionó varios aspectos del actual gobierno y aseguró que el país atraviesa una etapa compleja en materia económica, laboral y de seguridad.
La exreina de belleza manifestó que, en su opinión, el modelo progresista impulsado por el Ejecutivo no ha dado los resultados esperados y advirtió sobre el crecimiento de la deuda pública, la inseguridad y las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos.
Además, criticó las reformas impulsadas durante la administración Petro, especialmente en temas relacionados con salud y empleo. Según afirmó, el aumento de costos para la contratación formal habría impactado negativamente a empresas y trabajadores.
“La famosa reforma laboral de Petro encareció tanto el empleo formal que las empresas no aguantaron”, sostuvo la actriz en su publicación.
“Darle continuidad a este gobierno sería una catástrofe”
Uno de los momentos más contundentes de su mensaje llegó cuando se refirió al futuro político del país y a la posibilidad de mantener el mismo rumbo ideológico en las próximas elecciones.
“Darle continuidad a este gobierno sería una catástrofe. Los números no mienten, estamos a tres días de decidir si seguimos por este camino o cambiamos de rumbo. Y yo no quiero que Colombia sea la próxima Venezuela”, expresó Turbay.
Sus declaraciones generaron una amplia discusión en redes sociales, donde seguidores y críticos reaccionaron tanto a su postura política como a las afirmaciones sobre la situación actual del país.
¿Por qué Paola Turbay apoyará a Paloma Valencia?
La actriz explicó que antes de tomar una decisión electoral revisó las propuestas, trayectorias y equipos de los principales candidatos presidenciales.
Aunque aclaró que no conoce personalmente a ninguno de los aspirantes que lideran las encuestas, aseguró haber analizado sus planes de gobierno antes de definir su voto.
“No conozco personalmente a ninguno de los candidatos que están punteando, pero hice la tarea, revisé la trayectoria, plan de Gobierno, compromisos con el país y voy a votar por Paloma y Oviedo”, afirmó.
La fórmula conformada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se ha consolidado como una de las alianzas más comentadas dentro de la campaña presidencial de 2026.
La intervención de Paola Turbay se suma a una tendencia cada vez más visible entre figuras del entretenimiento colombiano que han decidido expresar públicamente sus preferencias políticas de cara a las elecciones.