"Una catástrofe", las duras críticas de Paola Turbay a Petro

La actriz lanzó fuertes críticas a la situación económica y social

Durante su intervención, la bogotana cuestionó varios aspectos del actual gobierno y aseguró que el país atraviesa una etapa compleja en materia económica, laboral y de seguridad.

La exreina de belleza manifestó que, en su opinión, el modelo progresista impulsado por el Ejecutivo no ha dado los resultados esperados y advirtió sobre el crecimiento de la deuda pública, la inseguridad y las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos.

Además, criticó las reformas impulsadas durante la administración Petro, especialmente en temas relacionados con salud y empleo. Según afirmó, el aumento de costos para la contratación formal habría impactado negativamente a empresas y trabajadores.

“La famosa reforma laboral de Petro encareció tanto el empleo formal que las empresas no aguantaron”, sostuvo la actriz en su publicación.

“Darle continuidad a este gobierno sería una catástrofe”

Uno de los momentos más contundentes de su mensaje llegó cuando se refirió al futuro político del país y a la posibilidad de mantener el mismo rumbo ideológico en las próximas elecciones.

“Darle continuidad a este gobierno sería una catástrofe. Los números no mienten, estamos a tres días de decidir si seguimos por este camino o cambiamos de rumbo. Y yo no quiero que Colombia sea la próxima Venezuela”, expresó Turbay.

Sus declaraciones generaron una amplia discusión en redes sociales, donde seguidores y críticos reaccionaron tanto a su postura política como a las afirmaciones sobre la situación actual del país.

¿Por qué Paola Turbay apoyará a Paloma Valencia?

La actriz explicó que antes de tomar una decisión electoral revisó las propuestas, trayectorias y equipos de los principales candidatos presidenciales.

Aunque aclaró que no conoce personalmente a ninguno de los aspirantes que lideran las encuestas, aseguró haber analizado sus planes de gobierno antes de definir su voto.

“No conozco personalmente a ninguno de los candidatos que están punteando, pero hice la tarea, revisé la trayectoria, plan de Gobierno, compromisos con el país y voy a votar por Paloma y Oviedo”, afirmó.

La fórmula conformada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se ha consolidado como una de las alianzas más comentadas dentro de la campaña presidencial de 2026.

La intervención de Paola Turbay se suma a una tendencia cada vez más visible entre figuras del entretenimiento colombiano que han decidido expresar públicamente sus preferencias políticas de cara a las elecciones.