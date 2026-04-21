Yo me llamo continúa siendo uno de los formatos más exitosos de la pantalla chica nacional y ya muchos esperan con ansias su nueva temporada. El formato de Caracol Televisión no solo mantiene altos niveles de audiencia, sino que ha logrado dominar la conversación en redes sociales, donde cada presentación y cada crítica del jurado se convierten en tendencia.

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‘Yo me llamo 2026’: éxito, tecnología y nuevas audiencias

En esta nueva temporada, el reality ha evolucionado más allá de su propuesta original de encontrar “el doble perfecto”. La producción ha apostado por un despliegue tecnológico sin precedentes en maquillaje, vestuario y caracterización, elevando el nivel de realismo en cada presentación.

Este enfoque ha generado un atractivo contraste entre la nostalgia de artistas clásicos y la irrupción de imitadores de ídolos urbanos, captando tanto a audiencias tradicionales como a nuevas generaciones.

Convocatoria abierta: cómo inscribirse a ‘Yo me llamo’

Uno de los anuncios más importantes de esta edición es la apertura de dos categorías: infantil (de 5 a 13 años) y adultos, ampliando el alcance del programa.

El proceso de inscripción es completamente virtual. Los interesados deben ingresar al portal oficial de Caracol Televisión, diligenciar el formulario correspondiente y subir su material de audición.

La fecha límite para participar es el domingo 26 de abril de 2026 a las 11:59 p. m., convirtiéndose en una oportunidad clave para quienes sueñan con llegar al escenario del programa más visto del país.

Nuevo jurado: Elder Dayán Díaz se suma al reality

Uno de los cambios más comentados de la temporada es la llegada del cantante Elder Dayán Díaz como nuevo jurado. Su incorporación fue confirmada por Amparo Grisales durante su participación en Día a Día.