Con el cierre de la fecha 17, solo restan dos jornadas para que culmine la fase regular de la Liga BetPlay. Y como es costumbre cada semestre, la lucha por ingresar al grupo de los ocho clasificados se intensifica, ofreciendo un cierre de infarto.

Actualmente, cinco equipos ya tienen su tiquete asegurado a los cuadrangulares: Nacional, Pasto, Junior, Tolima y Once Caldas. De los nueve clubes que aún aspiran a los tres cupos restantes, tres son de la capital: Internacional de Bogotá, Santa Fe y Millonarios.

¿Qué necesitan para clasificar? Aquí le contamos las cuentas de los bogotanos:

1. Internacional de Bogotá

El cuadro dirigido por Ricardo Valiño ocupa la séptima casilla con 25 puntos y una diferencia de gol de -2.

El camino: depende de sí mismo. Clasificaría ganando sus dos compromisos restantes: ante Boyacá Chicó (local, 26 de abril) y frente a Santa Fe (visitante, 2 de mayo).

2. Independiente Santa Fe

El ‘León’ es octavo con 23 unidades y una diferencia de gol de +4.

El camino: para avanzar sin contratiempos, debe superar al Pasto (visitante, este jueves) y a Internacional de Bogotá (local).

El riesgo: no solo depende de sus resultados; debe vigilar de cerca al Deportivo Cali (9° con 23 puntos y +3 de diferencia). Si los azucareros suman de a tres, Santa Fe no puede permitirse ceder terreno en la diferencia de gol.

3. Millonarios

De los tres capitalinos, el conjunto 'Embajador' es el que enfrenta el panorama más complejo. Se ubica en el puesto 11 con 22 unidades y una diferencia de gol de +6.