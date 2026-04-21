Con el cierre de la fecha 17, solo restan dos jornadas para que culmine la fase regular de la Liga BetPlay. Y como es costumbre cada semestre, la lucha por ingresar al grupo de los ocho clasificados se intensifica, ofreciendo un cierre de infarto.
Actualmente, cinco equipos ya tienen su tiquete asegurado a los cuadrangulares: Nacional, Pasto, Junior, Tolima y Once Caldas. De los nueve clubes que aún aspiran a los tres cupos restantes, tres son de la capital: Internacional de Bogotá, Santa Fe y Millonarios.
¿Qué necesitan para clasificar? Aquí le contamos las cuentas de los bogotanos:
1. Internacional de Bogotá
El cuadro dirigido por Ricardo Valiño ocupa la séptima casilla con 25 puntos y una diferencia de gol de -2.
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El camino: depende de sí mismo. Clasificaría ganando sus dos compromisos restantes: ante Boyacá Chicó (local, 26 de abril) y frente a Santa Fe (visitante, 2 de mayo).
2. Independiente Santa Fe
El ‘León’ es octavo con 23 unidades y una diferencia de gol de +4.
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El camino: para avanzar sin contratiempos, debe superar al Pasto (visitante, este jueves) y a Internacional de Bogotá (local).
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El riesgo: no solo depende de sus resultados; debe vigilar de cerca al Deportivo Cali (9° con 23 puntos y +3 de diferencia). Si los azucareros suman de a tres, Santa Fe no puede permitirse ceder terreno en la diferencia de gol.
3. Millonarios
De los tres capitalinos, el conjunto 'Embajador' es el que enfrenta el panorama más complejo. Se ubica en el puesto 11 con 22 unidades y una diferencia de gol de +6.
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El camino: está obligado a sumar los seis puntos ante Tolima (local, este jueves) y Alianza (visitante, 29 de abril).
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El riesgo: además de ganar, necesita que se den otros resultados. Depende de que Bucaramanga (10° con 22 puntos y +7), Cali, Santa Fe e Internacional no logren sumar los puntos necesarios para mantenerse arriba.